Zvicra ngrin asetet e lidhura me presidentin e kapur të Venezuelës

Këshilli Federal Zviceran sot ngriu asetet e lidhura me presidentin e kapur të Venezuelës, Nicolas Maduro pas veprimit të fundit ushtarak amerikan, transmeton Anadolu.
“Këshilli Federal dëshiron të sigurojë që çdo aset i fituar në mënyrë të paligjshme të mos mund të transferohet jashtë Zvicrës në situatën aktuale. Sipas Aktit Federal për Ngrirjen dhe Kthimin e Aseteve të Paligjshme të Mbajtura nga Personat e Huaj Politikisht të Ekspozuar (FIAA), ka vendosur, si masë paraprake, të ngrijë çdo aset të mbajtur në Zvicër nga Maduro dhe persona të tjerë të lidhur me të”, njoftoi këshilli në një deklaratë.
Thuhet se ngrirja e aseteve nuk prek anëtarët aktualë të qeverisë venezueliane dhe është përveç sanksioneve kundër Venezuelës që kanë qenë në fuqi që nga viti 2018 sipas Aktit të Embargos.
“Ngrirja e re e aseteve sipas FIAA synon individët që nuk janë sanksionuar më parë në Zvicër. Arsyet e rënies së Maduros nga pushteti nuk luajnë rol vendimtar në ngrirjen e aseteve sipas FIAA. As çështja nëse rënia nga pushteti ndodhi në mënyrë të ligjshme apo në shkelje të së drejtës ndërkombëtare”, theksoi këshilli.
Ai tha se faktori vendimtar është se “ka ndodhur një rënie nga pushteti” dhe se “është e mundur që vendi i origjinës të fillojë procedura ligjore në të ardhmen lidhur me pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme”.
“Nëse procedurat e ardhshme ligjore zbulojnë se fondet janë fituar në mënyrë të paligjshme, Zvicra do të përpiqet të sigurojë që ato të jenë në dobi të popullit venezuelian”, shpjegoi ai. Këshilli Federal tha se ngrirja e pasurive hyn në fuqi sot me efekt të menjëhershëm dhe do të mbetet e vlefshme për katër vjet deri në një njoftim tjetër.
Të shtunën, Trumpi njoftoi se veprimi ushtarak amerikan ndaj Venezuelës rezultoi në kapjen e Maduros dhe gruas së tij Flores. Ai tha se do të vendosë kontrollin e SHBA-së mbi Venezuelën për momentin, me trupa amerikane nëse është e nevojshme.
Maduro dhe Flores u transportuan me aeroplan në New York të shtunën vonë dhe po mbahen në një qendër paraburgimi në Brooklyn. Ata përballen me akuza federale amerikane të lidhura me trafikimin e drogës dhe bashkëpunimin e dyshuar me bandat e përcaktuara si organizata terroriste.
Maduro i ka mohuar akuzat dhe zyrtarët në Karakas kanë bërë thirrje për lirimin e çiftit.