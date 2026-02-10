Zvicra paralajmëron për toksinë cereulide në produktin për foshnje

Formula për foshnje nga disa prodhues në Zvicër është e kontaminuar me toksinë cereulide dhe nuk duhet të konsumohet, tha të hënën Zyra Federale Zvicerane e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, transmeton Anadolu.
Zyra, e njohur me akronimin gjerman OSAV, tha se formula për foshnje nga prodhues të ndryshëm është prekur, duke përfshirë disa produkte të shitura nën markat BEBA, Alfamino, Bimbosan, Aptamil dhe Babybio.
“Për shkak të kompleksitetit të zinxhirëve ndërkombëtarë të furnizimit, aktualisht nuk përjashtohet plotësisht që produkte të tjera të preken,” tha OSAV në një deklaratë.
Agjencia tha se është në kontakt të ngushtë me ata që janë përgjegjës për sistemet e paralajmërimit të hershëm të Bashkimit Evropian dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të identifikuar shpejt çdo produkt shtesë të kontaminuar.
Autoritetet thanë se janë raportuar disa simptoma sëmundjeje dhe se po shqyrtojnë një lidhje të mundshme me produktet e tërhequra.
OSAV u bëri thirrje prindërve të mos përdorin asnjë produkt të tërhequr nga Nestle, Hochdorf Swiss Nutrition, Rossmann, Danone dhe Migros.
Cereulida është një toksinë e prodhuar nga baktere të caktuara dhe mund të shkaktojë simptoma të tilla si të përziera, të vjella dhe diarre, tha zyra. Simptomat zakonisht shfaqen brenda pesë orëve nga konsumimi dhe zakonisht zgjasin midis gjashtë dhe 24 orësh.
OSAV paralajmëroi se toksina është shumë rezistente ndaj nxehtësisë dhe nuk shkatërrohet nga gatimi.
Autoritetet po vlerësojnë gjithashtu nëse nivelet e kontaminimit me cereulide në produktet e tërhequra tejkaluan dozën akute të referencës së Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore dhe për këtë arsye përbënin rrezik.
“Kjo çështje është aktualisht nën hetim”, tha zyra.