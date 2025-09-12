Zyrtarët amerikanë dhe të Katarit diskutojnë konfliktin Izrael-Gaza

Takimi i parë mes zyrtarëve katarezë dhe nënkryetarit amerikan JD Vance dhe sekretarit të Shtetit Marco Rubio përfundoi sot.
Një takim tjetër pritet të mbahet në New York, ku do të jenë presidenti Donald Trump, emisioni special për Lindjen e Mesme Steve Witkoff dhe kryeministri katarez Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Diskutimet do të fokusohen tek sulmet izraelite në Doha dhe negociatat për të ndalur luftën në Gaza, si dhe hapat e ardhshëm për zgjidhjen e situatës.
Një pjesë tjetër e rëndësishme e takimeve është bashkëpunimi strategjik për sigurinë midis SHBA-së dhe Katarit, marrëveshje kjo që u nënshkrua kur presidenti amerikan vizitoi Katarin në maj.
Trump pritet të darkojë sonte me kryeministrin katarez dhe emisarin special Steve Witkoff. /mesazhi