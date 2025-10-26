Zyrtarët amerikanë diskutojnë përbërjen e forcës shumëkombëshe në Gaza

Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara po marrin mendime për një rezolutë të mundshme të Kombeve të Bashkuara ose një marrëveshje ndërkombëtare që do të autorizonte vendosjen e një force shumëkombëshe në Rripin e Gazës. Çështja u diskutua të dielën në Katar.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump synon që shtetet arabe të kontribuojnë me fonde dhe trupa për këtë mision.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se Izraeli është një shtet i pavarur dhe hodhi poshtë idenë se “administrata amerikane e kontrollon apo i dikton politikën e sigurisë Izraelit”.
“Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara janë një partneritet,” shtoi ai.
Javën e kaluar, Netanyahu kishte sinjalizuar kundërshtimin ndaj çdo përfshirjeje të forcave turke në Gaza. Marrëdhëniet dikur të ngrohta mes Turqisë dhe Izraelit kanë arritur nivele shumë të ulëta gjatë luftës në Gaza, pasi presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan ka dënuar ashpër fushatën ajrore dhe tokësore izraelite në enklavën palestineze. /mesazhi