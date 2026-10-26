Zyrtarët e lartë të BE-së përshëndesin rizgjedhjen e Lula da Silvës si president të Brazilit

Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian uruan presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva për rizgjedhjen e tij sot, duke u zotuar për të forcuar bashkëpunimin midis BE-së dhe Brazilit, transmeton Anadolu.
“Demokracia dhe multilateralizmi kanë fituar në Brazil”, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në platformën amerikane të mediave sociale X, duke uruar Lulën për fitoren e tij zgjedhore.
Ajo e përshkroi partneritetin BE-Brazil si “të lulëzuar” dhe tha se blloku do të vazhdojë të qëndrojë përkrah Brazilit në vitet e ardhshme. Von der Leyen theksoi rëndësinë e bashkëpunimit më të ngushtë për tregtinë e lirë dhe të hapur, një rend global të bazuar në rregulla dhe veprim ambicioz për klimën.
Në një postim të veçantë në X, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa uroi Lulën, duke thënë se populli brazilian ka bërë zgjedhjen e tij. “BE-ja dhe Brazili janë partnerë solidë. Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të thelluar lidhjet tona, për të trajtuar sfidat globale dhe për të ndërtuar një botë më paqësore dhe më të begatë”, shkroi Costa.
Lula mundi senatorin Flavio Bolsonaro në balotazhin presidencial, duke siguruar 51.79 për qind të votave të vlefshme ose më shumë se 60 milionë fletë votimi, krahasuar me 48.21 për qind të Bolsonaros.