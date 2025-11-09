Zyrtari i Hamasit thekson përkushtimin për suksesin e armëpushimit

Zyrtari i lartë i Hamasit, Ismail Radwan, ka deklaruar se lëvizja është e përkushtuar për suksesin e marrëveshjes së armëpushimit dhe synon të zgjidhë sa më shpejt çështjen e pengjeve, për të siguruar vazhdimësinë e qetësisë dhe kalimin në fazën e ardhshme.
Radwan theksoi gjithashtu nevojën që kalimi i Rafahut – pika kryesore e hyrjes dhe daljes nga Gaza – të qëndrojë i hapur, duke kritikuar faktin se më pak se një e treta e ndihmave të dakorduara po hyjnë çdo ditë në territor.
Ai përmendi gjithashtu se një grup luftëtarësh të Hamasit, rreth 100 deri në 200 persona, vazhdojnë të jenë të bllokuar në anën izraelite të vijës së verdhë, por se lëvizja është e gatshme t’i tërheqë ata në kuadër të zbatimit të marrëveshjes. /mesazhi