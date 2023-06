Zyrtari izraelit kryen nevojën në vendin ku u vranë 5 palestinezë

Një zyrtar izraelit i ekstremit të djathtë kreu nevojën e vogël gjatë vizitës së tij në vendin e një sulmi ku u vranë pesë palestinezë, raporton Anadolu.

Chanamel Dorfman, Shefi i Kabinetit të Ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ka shkaktuar reagime duke kryer nevojën në vendin ku ishin vrarë pesë palestinezë.

Dorfman, i cili erdhi në vendin e ngjarjes ku u vranë pesë palestinezë shtetas të Izraelit në një sulm me bazë krimi të organizuar në qytetin verior të Nazarethit, kreu nevojën e tij të vogël para syve të shumë policëve dhe banorëve lokalë.

Pamjet e atyre momenteve janë filmuar nga një person në vendngjarje.

Në pamje, Dorfman shihet duke bërë nevojën e tij të vogël në publik në një zonë të hapur pranë vendit ku u vranë pesë palestinezë.

I konsideruar si “krahu i djathtë” e ministrit të ekstremit të djathtë Ben-Gvir, Dorfman, teksa kreu aktin, injoroi ndjeshmërinë e vendit ku ndodhej dhe një prej banorëve reagoi ndaj tij.

Personi fyu Dorfmanin duke bërtitur: “Turp të kesh! A nuk e sheh se ke gra dhe fëmijë pranë!”.

Pas këtij reagimi, Dorfman u kthye te rojet e sigurisë.

Ndërkohë që pamjet në fjalë po përhapen në rrjetet sociale, kjo sjellje skandaloze e zyrtarit ekstremist Dorfman në vendin ku ndodhi ngjarja e vdekjes masive shkaktoi reagim të gjerë.

Në komentet e shkruara nga përdoruesit e mediave sociale është thënë: “Mosrespektim për njerëzimin”; “Akt i neveritshëm”; “Izraeli është shtet kriminal racist”.

Qeveria e ekstremit të djathtë në shënjestër të kritikave

Skandali nga Dorfman ndodhi në një kohë kur vrasjet nga krimi i organizuar midis palestinezëve izraelitë janë në rritje dhe kritikat po intensifikoheshin për shkak të neglizhencës së qeverisë izraelite ndaj këtij problemi.

Vrasjet e motivuara nga krimi i organizuar kanë marrë jetën e 101 personave që nga fillimi i vitit në mesin e palestinezëve izraelitë, palestinezë të quajtur “arabët e vitit 48”.

Palestinezët akuzojnë qeverinë e ekstremit të djathtë të vendit dhe forcat izraelite të sigurisë për diskriminim të arabëve, për faljen e aktiviteteve të paligjshme të armatimit të bandave të krimit të organizuar dhe për veprime të pakujdesshme dhe indiferente ndaj këtyre krimeve.

Fakti që zyrtarë të tillë si ministri i Sigurisë Kombëtare i ekstremit të djathtë Ben-Gvir, i cili njihet për politikat e tij diskriminuese dhe raciste ndaj palestinezëve, mbajnë poste të larta në qeverinë e Netanyahut, rrit gjithashtu reagimet kundër qeverisë izraelite.

Me krijimin e Izraelit në vitin 1948, qindra mijëra palestinezë iu nënshtruan migrimit të detyruar dhe disa palestinezë mbetën brenda kufijve të asaj që tani është Izraeli. Këta palestinezë, të quajtur prandaj “arabët e 48-s”, përbëjnë rreth 21 për qind të popullsisë në Izrael sot.

Chanamel Dorfman, the chief of staff to Israel’s far-right Security Minister Itamar Ben-Gvir, sparked outrage after publicly urinating near the site of a recent mass shooting that killed five Palestinians pic.twitter.com/dVdsZlfc4l

— TRT World (@trtworld) June 12, 2023