10 të vdekur pas të shtënave masive në një shkollë të mesme në Kanada

Policia Mbretërore Kanadeze (RCMP) njoftoi se 10 persona janë gjetur të vdekur pas një sulmi me armë zjarri në qytetin Tumbler Ridge, në provincën e Kolumbisë Britanike.
Sipas autoriteteve, gjashtë persona u gjetën të vdekur brenda Shkollës së Mesme Tumbler Ridge. Një person tjetër ndërroi jetë gjatë transportimit me helikopter drejt spitalit. Dy viktima të tjera u gjetën të vdekura në një banesë që policia beson se lidhet me ngjarjen.
RCMP bëri të ditur se një person, i cili dyshohet të jetë autori i sulmit, u gjet i vdekur me atë që duket si plagë e vetëshkaktuar.
Dy persona janë dërguar me helikopter në spital me lëndime serioze ose kërcënuese për jetën, ndërsa rreth 25 të tjerë po trajtohen për lëndime jo kërcënuese në qendrën lokale mjekësore.
Policia tha se të gjithë nxënësit dhe stafi janë evakuuar në mënyrë të sigurt dhe po punohet për ribashkimin e familjarëve me të mbijetuarit.
Kryeministri i Kolumbisë Britanike, David Eby, e quajti ngjarjen një “tragjedi të paimagjinueshme” dhe deklaroi se qeveria do të ofrojë çdo mbështetje të mundshme për komunitetin e prekur. /mesazhi