Nëse çmimi nuk do të ishte objekt, çfarë do të vendosnit në menunë tuaj të ëndrrave? Ndoshta diçka nga kjo listë me 10 ushqimet më të shtrenjta në botë?

Çfarë i shkakton çmimet e larta të përbërësve? Zakonisht, bëhet fjalë për mungesë. Disa fruta dhe perime mund të rriten vetëm në rajone shumë specifike, gjë që i bën furnizimet të kufizuara. Të tjerët duhet të kultivohen me kujdes për të përmbushur rregulloret rigoroze në mënyrë që të kualifikohen ndër më të mirët e më të mirëve.

Kjo listë përfshin disa nga ushqimet më të shtrenjta në botë, por vini re se çmimet mund të ndryshojnë shumë nga sezoni në stinë dhe nga vendi në vend!

1. Kobe Beef

Kobe është një lloj i veçantë i viçit që vjen nga bagëtia Wagyu. Për t’u kualifikuar si Kobe, bagëtia duhet të lindë, rritet dhe përpunohet brenda Prefekturës Hyogo të Japonisë në Japoninë perëndimore. Gjedhët ushqehen me një dietë të pasur me drithëra e cila shton përmbajtjen e tyre më të lartë të yndyrës dhe strukturën e butë. Mishi që rezulton duhet të ketë një vlerësim të lartë të mermerit dhe vlerësim të cilësisë së mishit për të marrë përcaktimin Kobe.

Këto standarde janë aq të rrepta sa që vetëm 3,000 deri në 4,000 krerë bagëti Kobe dalin në treg çdo vit!

Mishi i viçit Kobe është i dallueshëm për mermerin e tij të bollshëm, venat e bardha të yndyrës që kalojnë nëpër mish.

2. Tartufi i bardhë

Tartufi i bardhë, i njohur edhe si tartufi Alba, është një nga llojet më të shtrenjta të tartufit në botë. Tartufi janë sporet e ngrënshme të një lloji të kërpudhave nëntokësore. Shumëllojshmëria e bardhë ka një aromë të fortë, tokësore me nota lisi dhe hudhre. Ata shpesh rruhen sipër një pjate të gatshme si makarona, rizoto ose vezë.

Tartufi i bardhë gjendet kryesisht në rajonin e Piemonte të Italisë, si dhe në pjesë të Kroacisë dhe Sllovenisë. Por pse janë të shtrenjta? Për shkak të mënyrës se si rriten. Kërpudhat e tartufit kërkojnë një marrëdhënie të veçantë me rrënjët e pemëve në mënyrë që të rriten.

Kjo është arsyeja pse ato janë kaq të rralla – dhe për këtë arsye, kaq të shtrenjta. Një ons e vetme tartufi i bardhë mund të kushtojë mbi 250 dollarë.

3. Havjar Beluga

Havjar është një ushqim luksoz që bëhet nga kaprolli ose vezët e peshkut të blirit. Havjar zakonisht shërbehet si meze, zakonisht në pika të thekura ose blini dhe shpesh shoqërohet me salcë kosi, qiqra dhe limon.

Lloji më i shtrenjtë i havjarit është havjar beluga, i cili vjen nga bli beluga. Ky peshk i madh shpesh peshon rreth 600 paund, por më i madhi i regjistruar ndonjëherë peshonte 3,463 paund!

Popullariteti i havjarit beluga është një zhvillim fatkeq për popullatat e blirit. Lloji është mbipeshkuar në mënyrë të egër, duke çuar në renditjen e tij si një specie e rrezikuar në mënyrë kritike. Kjo ka bërë që çmimet e havjarit të rriten. Dhe në Shtetet e Bashkuara, importet e havjarit beluga janë të ndaluara për shkak të kërcënimit të zhdukjes së beluga.

Do t’ju kushtojë 830 dollarë për 28 gram (rreth një ons) nga tregu i tyre me pakicë.

4. Shafrani

Shafrani është një erëz e bërë nga stigma e tharë e lules së shafranit. Ka një aromë dhe aromë unike që shpesh përshkruhet si lule, si mjaltë dhe pak e hidhur. Është rritur kryesisht në Iran dhe është një përbërës i zakonshëm në pjatat iraniane, marokene dhe indiane. Do ta gjeni në recetat e rizoto, paella dhe bouillabaisse.

Shafrani është erëza më e shtrenjtë në botë për nga pesha, për shkak të procesit intensiv të punës së vjeljes së stigmës. Çdo lule krokus bën vetëm tre fije shafrani dhe ato duhet të hiqen një nga një duke përdorur piskatore.

Që nga viti 2023, shafrani shitet midis 10 dhe 20 dollarë për gram. Nëse është më pak se 10 dollarë/gram, ndoshta është një false si fijet e mëndafshit të misrit ose safflower. Këto falsifikime zakonisht nuk janë të dëmshme, por ato nuk do të japin as aromën që ju kërkoni.

5. Kërpudha Matsutake

Kërpudhat Matsutake janë shumë të çmuara në kuzhinën japoneze dhe janë një nga llojet më të shtrenjta të kërpudhave në botë. Ata kanë një aromë të fortë, tokësore dhe një strukturë të fortë mishi. Ato mblidhen në vjeshtë dhe mund të hahen të papërpunuara ose të gatuara në një shumëllojshmëri pjatash, të tilla si supa, zierje dhe gjellë me oriz.

Këto kërpudha të mëdha janë vendase në Japoni, por mund të gjenden gjithashtu në pjesë të Kinës, Koresë dhe rajonit veriperëndimor të Paqësorit të Shteteve të Bashkuara. Ashtu si tartufi, ata nuk mund të rriten në mënyrë të besueshme. Në vend të kësaj, ato foragjerohen nga rrënjët e pishave të kuqe.

Fatkeqësisht, një lloj krimbi i rrumbullakët ka dëmtuar pishat që kërpudhat kanë nevojë për t’u rritur. Si rezultat, të korrat e këtyre kërpudhave kanë rënë ndjeshëm gjatë shtatë dekadave të fundit – gjë që ka bërë që çmimi të rritet në qiell. Këto kërpudha të veçanta mund të kushtojnë deri në 1000 dollarë për paund!

6. Kafe Kopi Luwak

Kafeja Kopi luwak ka një origjinë shumë të pazakontë. Është bërë nga kokrrat e kafesë që janë ngrënë dhe ekskretuar nga civetat aziatike të palmave, një lloj kafshe e ngjashme me macet e egra me origjinë nga Indonezia. Brenda traktit tretës të civetit, fasulet fermentohen dhe shpërbëhen pjesërisht. Më pas, kafeja mblidhet nga jashtëqitjet e civetit, lahet mirë dhe piqet. Thuhet se kafja ka një aromë të pasur dhe të butë me nuanca çokollate dhe karamel.

Kafeja Kopi luwak është një nga kafetë më të shtrenjta në botë për shkak të procesit intensiv të punës së grumbullimit të kokrrave dhe furnizimit të tyre të kufizuar. Një kile mund të shkojë për 600 dollarë. Dhe një filxhan mund t’ju kushtojë 100 dollarë, duke e bërë atë më të shtrenjtën në botë.

7. Iberico Ham

Proshuta Iberico, e njohur gjithashtu si Jamón Ibérico, është një proshutë e kuruar që prodhohet në Spanjë dhe Portugali. Ajo ka një aromë komplekse, arra me nuanca të lisave, barishteve dhe erëzave. Shërbehet në feta të holla dhe hahet më vete, në mënyrë që aroma të shkëlqejë.

Ky mish është bërë nga derri iberik, një racë që njihet për aromën dhe strukturën e tij unike. Këta derra lejohen të bredhin lirshëm, ku bëhen të shëndoshë në një dietë të ngjeshur me lis. Pas përpunimit, mishi kriposet, thahet dhe plaket deri në tre vjet.

Për shkak të kohës së përfshirë për ta bërë atë, proshuta Iberico mund të jetë mjaft e kushtueshme. Një këmbë e vetme (13 deri në 17 paund) mund të kushtojë midis 500 dhe 4500 dollarë.

8. Shalqi Densuke

Shalqi Densuke, i njohur gjithashtu si shalqi i zi, është një pjepër i rrallë dhe unik që rritet vetëm në ishullin Hokkaido në Japoninë veriore. Është i njohur për lëkurën e zezë të dallueshme, mishin e kuq të freskët dhe ëmbëlsinë e jashtëzakonshme. Shija e tyre shpesh përshkruhet se ka një nuancë luleshtrydhesh ose pjepri me mjaltë.

Këta pjepër janë rritur në tokën vullkanike të Hokkaido, e cila është e pasur me minerale dhe lëndë ushqyese. Ata kërkojnë një klimë të freskët dhe shumë ujë për të lulëzuar. Shalqinjtë densuke zgjidhen me dorë kur piqen plotësisht, më pas lahen dhe paketohen për dërgesë.

Vetëm 10,000 rriten çdo vit, gjë që përbën çmimin e tyre të jashtëzakonshëm. Ata zakonisht shkojnë për rreth 250 dollarë, por janë shitur në ankand për mbi 6,000 dollarë!

9. Tuna blu

Tuni i kuq është shumë i çmuar në Japoni, ku është një element kryesor i sushit dhe sashimit. Ka një aromë të pasur me gjalpë dhe një strukturë të butë. Është gjithashtu i popullarizuar në vende të tjera, veçanërisht në mesin e entuziastëve të ushqimeve të detit dhe restoranteve të nivelit të lartë. Ky popullaritet ka çuar në mbipeshkim në Oqeanin Atlantik, Paqësor dhe Indian, dhe tani është një specie e rrezikuar. Por kufizimet e peshkimit kanë ndihmuar që speciet të fillojnë të rikuperohen gjatë dekadës së fundit.

Për shkak të popullaritetit dhe kufizimeve të peshkimit, toni i kuq është i kushtueshëm. Një ton i kuq 212 kg u shit për 273,000 dollarë në ankand në Tokio në janar 2023. Kjo zbret në 1,287 dollarë për kilogram! Në një restorant sushi, copat e vetme të tonit të kuq mund të kushtojnë midis 10 dhe 80 dollarë.

10. Rrushi romak romak

Kur keni pyetur veten: “Cilat janë ushqimet më të shtrenjta në botë”, nuk ka gjasa që rrushi t’ju ketë shkuar në mendje!

Rrushi rubin romak është një varietet i rrallë dhe ekskluziv i rrushit që rritet vetëm në Japoni. Këto rrush të rrumbullakët dhe të shëndoshë kanë një ngjyrë të kuqe të thellë dhe lëkurë të trashë. Ata janë të njohur për madhësinë e tyre të madhe, me rrush individual që shpesh peshon deri në 20 gram secili.

Rrushi romak rubin është shumë i ëmbël, me një aromë të pasur frutash që shpesh krahasohet me atë të rrushit të verës. Ata janë rritur ekskluzivisht në prefekturën Ishikawa të Japonisë, në bregun perëndimor të ishullit Honshu.

Këta rrush vlerësohen sipas kategorisë, me tufat “superiore” që shkojnë nga 90 deri në 140 dollarë dhe tufat “e veçanta superiore” që kushtojnë midis 180 dhe 450 dollarë. Më i rrallë nga të gjithë, rrushi “premium” Ruby Roman mund të shkojë për 1000 dollarë për tufë!