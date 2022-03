​10 ushqimet që do t’ju mbajnë të ngopur deri në drekë

Këto ushqime do t’ju sigurojnë që të merrni mjaftueshëm energji dhe lëndë ushqyese për mëngjes për t’ju mbajtur të ngopur gjatë gjithë ditës.

Herën tjetër që të ngriheni dhe të largoheni nga apartamenti pa mëngjes, mbani mend këtë: anashkalimi i këtij vakti të rëndësishëm mund të rezultojë në të ngrënit të tepërt më vonë gjatë ditës.

Mëngjesi është një vakt shumë i rëndësishëm – ai mund t’ju bëjë ose t’ju prishë ditën. Kjo është arsyeja pse ju dëshironi një mëngjes të mbushur me proteina dhe fibra, por edhe karbohidrate të shëndetshme.

Tërshërë

Ky mëngjes është i pasur me karbohidrate të shëndetshme. Tërshëra përmban beta-gluken, një lloj fibrash që është e mirë për uljen e kolesterolit kur konsumohet rregullisht. Është gjithashtu i pasur me acide omega 3, folate dhe kalium.

Për ta bërë tërshërën tuaj të shijshme, shtoni një banane ose mund ta gatuani në të njëjtën kohë me tërshërën, më pas shtoni pak kanellë dhe nëse dëshironi ëmbëlsi shtesë shtoni pak mjaltë ose gjalpë kikiriku ose bajame.

Kos grek

Kosi (sidomos grek) mund të jetë një burim i shkëlqyer proteinash. Ai është plot me kalium dhe proteina dhe do t’ju bëjë të ndiheni të ngopur gjatë gjithë mëngjesit. Zgjidhni kos natyral grek dhe gjeni atë me fruta të ndryshme.

Agrume

Agrumet kanë një efekt të dobishëm në nivelet e sheqerit në gjak. Janë hidratues dhe plot me antioksidues që do të forcojnë imunitetin tuaj.

Bananet

Ato janë një burim i karbohidrateve të shëndetshme dhe ju bën të ndiheni të ngopur për një kohë të gjatë.

Vezët

Më parë mendohej se nuk duhet ta teproni me vezët për shkak të kolesterolit që përmban e verdha, por hulumtimet e reja kanë treguar se kolesteroli nga ushqimi ka më pak ndikim në kolesterolin në gjak sesa mendohej më parë. Ndaj pa merak mund të “thyesh” dy vezë në ditë dhe t’i shijosh shijshëm.

Gjalpë bajame

Nëse kohët e fundit keni vendosur të ndryshoni dietën tuaj në vegjetariane apo edhe vegane ose thjesht nuk hani vezë dhe bulmet, gjalpi i bajames është një burim i shkëlqyer proteinash për ju. Është më mirë kur e përhapni në një banane ose një copë mollë.

Fruta kokrra të kuqe

Dredhëzat, boronicat, mjedrat dhe manaferrat e tjera, qofshin të ngrira apo të freskëta, sjellin shumë antioksidues. disa studime kanë sugjeruar se konsumimi i boronicave mund të rrisë shumë, kujtesën dhe aftësitë motorike, madje edhe presionin e gjakut dhe metabolizmin.

Dredhëzat janë të shkëlqyera për zemrën. Një grusht dredhëza përmban dozën e rekomanduar ditore të vitaminës C dhe acidit folik dhe fibrave.

Kafe dhe çaj

Pirja e kafesë lidhet me një rrezik më të ulët të disa sëmundjeve si diabeti dhe kanceri i prostatës. Studiuesit besojnë se kombinimi i kafeinës dhe antioksiduesve është përgjegjës për këto përfitime shëndetësore. Sigurisht, nëse vendosni krem pana dhe sheqer në kafe, potencialisht do t’i fshini përfitimet e saj.

Nëse nuk pini kafe, atëherë çaji është një alternativë e shkëlqyer për ju. Do t’ju hidraton më shumë se kafeja, dhe çaji gjithashtu përmban antioksidues. Studiuesit besojnë se pirja e pesë filxhanëve çaj në ditë mund të ndihmojë metabolizmin e njeriut në pastrimin dhe humbjen e peshës.

Kivi

Kivi është plot me lëndë ushqyese dhe vitamina. Është gjithashtu një burim i mirë i kaliumit dhe përmban më shumë se sa bananet. Gjithashtu përmban një sasi të madhe folate dhe zink, fitonutrientë si luteina dhe vitamina K. Lëkura e kivit, si dhe mishi, përmban një përqendrim të lartë të lëndëve ushqyese, veçanërisht fibra dhe vitaminë E.

Lëng portokalli dhe boronicë

Lëngu i portokallit është një pije klasike e mëngjesit dhe një nga më të mirat. Natyrisht, nuk po flasim për lëngun e portokallit të blerë në një dyqan që përmban ngjyra dhe sheqerna të ndryshme. Fjala është për lëngun e saposhtrydhur pa ëmbëlsues shtesë, të cilët, në fund të fundit, as që i duhen. Lëngu i boronicës së kuqe mund t’ju ndihmojë të kufizoni rritjen e baktereve dhe është më i njohur për luftimin e infeksioneve të traktit urinar. Gjithashtu promovon shëndetin kardiovaskular.