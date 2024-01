100 ditët e luftës së Izraelit në Gaza

Tashmë është mesnatë në territoret e pushtuara palestineze dhe në Izrael, që do të thotë se Gaza ka hyrë në ditën e 100-të të luftës.

Sipas numërimit të fundit të siguruar nga Ministria e Shëndetësisë, të paktën 23,843 njerëz janë vrarë dhe më shumë se 60,317 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori.

“Si kaluan këto 100 ditë? Nuk e di si kaluan. Por kaluan me hidhërim, me dëshmorë, të plagosur. Ata kanë kaluar me skena dhimbjeje, mizorie dhe pikëllimi”, u tha gazetarëve Suhaib al-Hamms, një mjek në Spitalin Kuvajtit në Rafah.

“Ne kemi qenë dëshmitarë të shkatërrimit, jo vetëm të shtëpive, të universiteteve dhe shkollave. Dhe ajo që u bombardua nuk ishin vetëm spitalet apo rrugët, objektivat jo vetëm ekipet mjekësore apo ambulancat,” vazhdoi ai. “Janë ëndrrat tona, aspiratat tona, shpresat tona për një jetë dinjitoze që ne ishim përpjekur të jetonim nën rrethim. Edhe ata shkuan me ta.” /mesazhi