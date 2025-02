100% e votave të numëruara, ndarja e re e ulëseve në Kuvend, kësaj partie i shtohet një deputet

Albert Krasniqi, njohës i mirë i punës së Kuvendit, ka publikuar një analizë të re mbi ndarjen e ulëseve në Kuvendin e Kosovës, bazuar në rezultatet aktuale të shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ).

Sipas analizës së tij, LDK-ja bie nga 20 në 19 deputetë, ndërsa PDK-ja rritet nga 25 në 26 deputetë.

Ja si duket përbërja e re e kuvendit për 100 ulëset e shumicës, sipas Krasniqit:

Lëvizja Vetëvendosje (VV): 47 deputetë (28 burra, 19 gra)

Partia Demokratike e Kosovës (PDK): 26 deputetë (18 burra, 8 gra – 3 me kuotë)

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK): 19 deputetë (13 burra, 6 gra – 2 me kuotë)

AAK-NISMA: 8 deputetë (5 burra, 3 gra – 1 me kuotë)

Krasniqi thekson se këto të dhëna mund të ndryshojnë pas numërimit të votave me kusht dhe atyre të diasporës.