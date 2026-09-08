1,000 euro për çdo të porsalindur, Bashkia greke miraton skemën për të luftuar rënien demografike

vBashkia e Kallitheas në Athinë po ecën përpara me planin për të ofruar një grant prej 1,000 eurosh për prindërit e fëmijëve të porsalindur që plotësojnë kriteret e përcaktuara të të ardhurave. Masa synon të mbështesë familjet e reja dhe të kontribuojë në përballimin e rënies demografike në Greqi.
Sipas bashkisë, granti do të zbatohet në mënyrë retroaktive edhe për fëmijët e lindur nga 1 korriku 2024.
Masa ishte një premtim elektoral i kryetarit aktual të bashkisë, Kostas Askounis, por zbatimi i saj është vonuar për shkak të pengesave burokratike që duhej të kapërceheshin përpara nisjes së pagesave.
Granti do të jetë i disponueshëm për familjet me dy prindër që kanë të ardhura vjetore deri në 27,000 euro, ndërsa për familjet me një prind kufiri i të ardhurave është 19,000 euro. Këto limite do të rriten me 1,000 euro për çdo fëmijë shtesë.
Për të përfituar nga skema, aplikantët duhet të kenë qenë të regjistruar si banorë në Kallithea për të paktën dy vjet. Gjithashtu, ata duhet të jenë shtetas grekë ose të kenë paguar taksat në Greqi për të paktën 12 vjet përpara lindjes së fëmijës.