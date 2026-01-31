12 palestinezë të vrarë dhe shumë të tjerë të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Të paktën 12 palestinezë u vranë mëngjesin e sotëm në një seri sulmesh ajrore izraelite që goditën zona të ndryshme në të gjithë Rripin e Gazës.
Burime mjekësore për Anadolu thanë se pesë palestinezë, tre fëmijë dhe dy gra, u vranë, si dhe shumë të tjerë u plagosën nga një sulm ajror izraelit që goditi një apartament banimi në lagjen Rimal në perëndim të Qytetit Gaza.
Sipas ndihmësve mjekësorë në Spitalin Nasser në Khan Younis, shtatë palestinezë të tjerë, një burrë, tre djemtë e tij dhe tre nga nipërit e vegjël, u vranë në një tjetër sulm ajror izraelit që goditi një tendë ku strehoheshin persona të zhvendosur në zonën Asdaa, në veriperëndim të qytetit Khan Younis në jug të enklavës.
Disa palestinezë u plagosën gjithashtu në një sulm izraelit që goditi një apartament banimi në lagjen al-Tuffah, në lindje të Qytetit Gaza.
Avionët luftarakë izraelitë gjithashtu kryen një sulm ajror në rrugën al-Jalaa në veriperëndim të Qytetit Gaza, si dhe dy sulme në lindje të kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore, pa raportime për viktima.
Sipas zyrës së mediave të Gazës, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në fillim të tetorit, veprimet izraelite kanë vrarë të paktën 524 palestinezë dhe kanë plagosur më shumë se 1.360 të tjerë, duke kryer 1.450 shkelje.
Në një zhvillim të ndërlidhur, zyra e mediave tha se ushtria ka arrestuar 50 palestinezë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes, duke i ndaluar ata nga zona larg “vijës së verdhë” dhe nga brenda lagjeve të banuara.
Sa i përket protokollit humanitar, zyra tha se Izraeli ka lejuar hyrjen e 28.927 kamionëve me ndihma, mallra tregtare dhe karburant, nga gjithsej 66.600 kamionë të parashikuar sipas marrëveshjes, duke reflektuar një nivel zbatimi prej 43 për qind.
Marrëveshja i dha fund një lufte izraelite dyvjeçare që vrau më shumë se 71.600 palestinezë dhe plagosi 171.300 të tjerë. Sulmi ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile në Gaza, ndërsa vlerësimet e OKB-së e vendosin koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.