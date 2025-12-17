12 përfitimet shëndetësore të hudhrës, të cilat nuk duhet të neglizhohen

Hudhra është një nga bimët më të vjetra që gjendet pothuajse në çdo kuzhinë në botë. Është e shkëlqyeshme jo vetëm për gatimin, por edhe për shëndetin në përgjithësi. Vetitë e saj shëruese janë vërtet të paçmueshme. Në të kaluarën, hudhra është përdorur si një ilaç për ftohjet dhe gripin, për të zvogëluar rrezikun e zhvillimit të diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare.
Më poshtë jepen vetitë e tjera të dobishme të kësaj bime jashtëzakonisht të shëndetshme:
Ka një vlerë të lartë ushqyese
Hudhra është veçanërisht e pasur me vitaminë C, B6 dhe kalium. Përveç kësaj, ajo përmban vitamina A, K, acid folik dhe shumë minerale (181 mg për 100 g), hekur (1.7 mg), magnez (25 mg), fosfor (153 mg), zink (1.2 mg) dhe selen. Një thelbi hudhër (3 g) përmban rreth 4,5 kalori, 0,2 g proteina dhe 1 g karbohidrate.
Ndikon në nivelet e sheqerit në gjak
Hudhra mund t’i ndihmojë diabetikët të kontrollojnë nivelet e sheqerit në gjak sepse përmban mangan (1,67 mg për 100 g) dhe një i rritur duhet të konsumojë 2,5 deri në 5 mg mangan në ditë. Kripërat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglikemik, domethënë reduktojnë sasinë e sheqerit në gjak.
Përmban komponime squfuri
Hudhra është e pasur me përbërës organosulfurik, të cilët i japin asaj aromën, shijen dhe vetitë kuruese. Ato kanë efekte të forta biologjike kur bien në kontakt me molekula të caktuara në trup.
Ul nivelin e kolesterolit
Hudhra dhe përbërësit e saj organosulfurik ulin nivelet e kolesterolit në mëlçi duke bllokuar një enzimë kyçe për sintezën e kolesterolit.
Zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare
Studimet kanë treguar se hudhra dhe përbërësit e saj ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Siç është përmendur tashmë, hudhra ndihmon gjithashtu në uljen e kolesterolit të keq. Në të dyja rastet ekziston rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare.
Ka një efekt anti-inflamator
Inflamacioni është përgjigja natyrale e trupit ndaj lëndimit ose infeksionit, kështu që luan një rol kyç në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rrit rrezikun e shumë sëmundjeve, duke përfshirë diabetin, sëmundjet kardiovaskulare, artritin reumatoid dhe disa lloje të kancerit. Studimet kanë treguar se hudhra redukton shfaqjen e molekulave inflamatore.
Ka një efekt të dobishëm në traktin gastrointestinal
Hudhra përmirëson funksionin e traktit gastrointestinal për shkak të vetive të saj antimikrobike dhe prebiotike. Prebiotikët janë lëndë ushqyese thelbësore për një florë të shëndetshme të zorrëve dhe përshpejtojnë rritjen e baktereve të dobishme në trup. Hudhra vepron edhe kundër parazitëve të zorrëve dhe përshpejton tretjen.
Zvogëlon rrezikun e sëmundjes së Alzheimerit
Studime të shumta kanë treguar se hudhra promovon shëndetin kognitiv tek të moshuarit dhe ul rrezikun e disa sëmundjeve si çmenduria. Hudhra është e njohur për parandalimin e ndryshimeve arteriosklerotike.
Vepron kundër baktereve
Në 1858, Louis Pasteur zbuloi efektin antibakterial të hudhrës dhe gjatë Luftës së Dytë Botërore hudhra u përdor si një antiseptik për të parandaluar gangrenën. Një eksperiment laboratorik ka treguar se bakteri Helicobacter pylori, i cili mund të çojë në kancerin e stomakut, është i ndjeshëm ndaj hudhrës së freskët.
Forcon sistemin imunitar
Hudhra ka veti antivirale dhe mund të ndihmojë me ftohjet. Ajo lehtëson gjithashtu kollën dhe ndihmon me bronkitin kronik.
Vepron kundër kancerit
Hudhra pengon enzimat e fazës së parë që formojnë metabolitët kancerogjenë dhe aktivizon enzimat e fazës së dytë që gjuajnë dhe largojnë metabolitët kancerogjenë. Përbërësit në hudhër vrasin qelizat e kancerit.
Hudhra është një antioksidant i fuqishëm
Hudhra përmban antioksidantë, substanca që mbrojnë trupin nga oksidantët e dëmshëm dhe zakonisht këto janë radikalet e lira. Radikalët e lirë shkatërrojnë qelizat e shëndetshme dhe i kthejnë ato në kancerogjene dhe e kthejnë kolesterolin e dobishëm në të dëmshëm. Detyra e antioksidantëve është të neutralizojnë radikalet e lira dhe të mbajnë një ekuilibër të shëndetshëm në trup. Konsumimi i hudhrës ka treguar se rrit aktivitetin e disa enzimave antioksidante.