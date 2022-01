12 shenja të abuzimit psikologjik dhe si t’i trajtoni

Abuzimi mendor mund të ndodhë në lloje të ndryshme marrëdhëniesh dhe jo vetëm në marrëdhënie romantike ose shoqërore.

Një prind, koleg ose mik mund të jetë abuzues mendor. Abuzimi mendor ndryshon nga abuzimi fizik në kuptimin që dëmi i shkaktuar nuk është fizik, por mendor.

Kjo është arsyeja pse abuzimi mendor është një nga format më të vështira të ndërgjegjësimit të viktimës nga ana e viktimës. Përveç kësaj, abuzimi mendor nuk është gjithmonë i dukshëm ose haptazi manipulues, por mund të jetë delikat dhe tinëzar.

Sidoqoftë, në çdo rast, ai minon gradualisht vetëvlerësimin e viktimës që fillon të vërë në dyshim perceptimin dhe realitetin e tij. Me kalimin e kohës viktima humbet ndjenjën e tij të identitetit, pa gjurmë shenjash apo mavijosjesh.

Paaftësia e viktimës për ta parë veten realisht rezulton që ai të fillojë të pajtohet me autorin dhe të bëhet kritik ndaj vetvetes. Sapo të ndodhë kjo, viktima bllokohet në një marrëdhënie, sepse ai beson se nuk do të jetë kurrë më mjaftueshëm i mirë për askënd.

Por edhe nëse e kupton se nuk mund të qëndrojë më në lidhje, tmerrohet nga ideja të largohet prej saj.

Mos harroni se, edhe nëse personi tjetër ka vetëm disa nga sjelljet e mëposhtme, ju jeni në një marrëdhënie abuzive mendore.

Mos bini në grackën duke i thënë vetes “në rregull, nuk sillet edhe aq keq” dhe të degradoni sjelljen e dhunuesit.

Mbani mend: Të gjithë meritojnë të trajtohen me mirësi dhe respekt.

Çfarë duhet të bëni për të trajtuar abuzimin mendor:

Bëjeni shëndetin tuaj fizik dhe mendor një prioritet.

Kuptoni se as nuk mund ta ndryshoni, as ta ndihmoni, as ta rregulloni

Mos e fajësoni veten.

Vendosni kufij ndaj autorit.

Mos merrni pjesë në ofendimet e tij, mos u ngatërroni me të, mos luani lojën e tij.

Krijoni një rrjet mbështetës.

Bëni një plan daljeje nga marrëdhënia.