131 sulme izraelite në Gaza brenda 48 orëve, 94 të vrarë

Zyrtarët në Gaza raportojnë se ushtria izraelite ka kryer 131 sulme ajrore dhe artilerie gjatë dy ditëve të fundit, duke vrarë të paktën 94 palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës, pavarësisht thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump që Izraeli të ndalojë fushatën e bombardimeve.
Sipas Zyrës së Mediave të Qeverisë në Gaza, sulmet, të kryera nga agimi i së shtunës deri në mbrëmjen e së dielës, kanë goditur zona të banuara dhe kampe të të zhvendosurve, përfshirë 61 persona të vrarë në qytetin e Gazës.
Në deklaratë thuhet se “ky krim i vazhdueshëm është pjesë e gjenocidit kundër popullit palestinez dhe tregon se pushtimi injoron çdo thirrje ndërkombëtare për qetësi, duke vazhduar vrasjen sistematike të civilëve dhe shkatërrimin e jetës në Gaza.” /mesazhi