170 mijë të plagosur në Gaza pa trajtim kirurgjikal

Drejtori i Shoqatës së Ndihmës Mjekësore në qytetin e Gazës ka deklaruar se 170,000 të plagosur kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjikale që nuk mund të realizohen për shkak të mungesës së pajisjeve mjekësore në enklavën e rrethuar.
Izraeli vazhdon të mbajë të mbyllur pikën kufitare të Rafahut me Egjiptin dhe të bllokojë kalimet e tjera kryesore, duke penguar hyrjen e ndihmave humanitare në shkallë të gjerë.
Organizatat e ndihmës, OKB-ja dhe autoritetet palestineze kanë kërkuar që kalimet kufitare të hapen edhe për evakuimet mjekësore, në mënyrë që të plagosurit të mund të marrin trajtimin e nevojshëm jashtë Gazës. /mesazhi