Reshjet e shiut, dhe mos përshtatja e shpejtësisë me kushtet atmosferike kanë ndikuar në shtimin e numrit të aksidenteve në trafik gjatë 24 orëve të fundit.

Siç njofton Policia e Kosovës vetëm dje në mbarë vendin janë shënuar 66 aksidente.

Prej tyre, dy kanë përfunduar me fatalitet, 45 kanë qenë me dëme materiale, ndërsa 19 me të lënduar.