20.000 veta marshojnë në Madrid në solidaritet me Gazën

Rreth 20,000 njerëz kanë dalë në rrugë në kryeqytetin spanjoll të Madridit, duke shprehur solidaritet me Gazën dhe duke kërkuar përfundimin e luftës një ditë pasi GJND-ja urdhëroi Izraelin të parandalonte aktet gjenocidale në rrip.

“Ata kanë qenë pa ujë, pa ushqim, pa asgjë për gati 110 ditë,” tha 54-vjeçarja Lobna Elnakhala për gazetën AFP për situatën në Gaza.

“Fëmijët po vdesin dhe po jetojnë në një situatë shumë të vështirë.”

Massive protest in Madrid against Israeli genocide in Gaza! pic.twitter.com/p9Ke2cRqsV

— Ashok Swain (@ashoswai) January 21, 2024