2024-ta mund të jetë viti më i nxehtë ndonjëherë për Austrinë

Viti 2024 mund të bëhet viti më i nxehtë i Austrisë në rekord, duke gjykuar nga temperaturat e vëzhguara deri më tani.

Shifrat e fundit nga Geosphere Austria tregojnë se një numër rekordesh të nxehtësisë tashmë janë thyer.

Temperatura mesatare e ajrit në Austri për vitin 2024, përfshirë parashikimet për muajin gusht, është tashmë 3.8 gradë Celsius mbi mesataren vjetore për periudhën 1961-1990, transmeton albinfo.at.

Edhe një dhjetor më i ftohtë se zakonisht, i cili në vitin 2023 ishte relativisht i butë me 0.8 gradë mbi mesataren e të gjitha kohërave, nuk ka gjasa të ulë ndjeshëm mesataren vjetore për 2024.

Veçanërisht, pesë vitet më të ngrohta të regjistruara janë të gjitha nga e kaluara e afërt, duke përfshirë 2023, 2018, 2014, 2022 dhe 2019, raporton theinternational.at.

Rekordet për netët tropikale – kur temperaturat nuk ulen nën 20 gradë – tashmë janë barazuar ose tejkaluar nga mesi i gushtit në St. Pölten, Eisenstadt dhe Graz.

Vetëm në Eisenstadt, numri i netëve tropikale këtë vit ka arritur në 23 që nga 16 gushti, katër më shumë se rekordi i mëparshëm i vendosur në 2015.

St. Pölten ka përjetuar 11 netë tropikale deri më tani këtë vit, katër më shumë se në vitin 2015. Në Graz, rekordi i mëparshëm prej nëntë netësh tropikale nga viti 2013 tashmë është arritur dhe pritet të tejkalohet, me Geosphere Austria që parashikon vapë të vazhdueshme në lindje të vendit deri të hënën, pasuar me kushte më të freskëta.

Vjena kryeson listën me numrin më të madh të netëve tropikale këtë vit, duke regjistruar 37 në stacionin e motit Inner City që nga 16 gushti. Rekordi për netët tropikale në Vjenë është 41, i vendosur si në vitin 2018 ashtu edhe në vitin 2019. Nëse ky rekord do të barazohet apo do të thyhet këtë vit, mbetet e pasigurt.

Netët më të njëpasnjëshme tropikale u regjistruan edhe në stacionin e qytetit të brendshëm në vitin 1994, kur temperatura qëndroi mbi 20 gradë për 17 netë me radhë.