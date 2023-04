210 emigrantë të vdekur nxirren nga deti për 10 ditë në Tunizi – VIDEO

Roja Bregdetare Tuniziane tërhoqi trupat e 41 emigrantëve nga deti, njoftoi të premten Garda Kombëtare, duke e çuar numrin e viktimave nga mbytja me anije pranë vendit afrikano-verior në 210 në dhjetë ditë, shkruan DailyMail.

Trupat u gjetën në një gjendje të dekompozuar, duke treguar se ata kishin qenë në ujë për disa ditë. Një numër i tillë i viktimave në një periudhë kaq të shkurtër kohore është i paprecedentë, kanë theksuar autoritetet tuniziane.

Nisja e anijeve nga Tunizia drejt Italisë po bëhet gjithnjë e më e shpeshtë, pjesërisht për shkak se autoritetet e Libisë fqinje po pengojnë më me forcë nisjet nga brigjet e tyre. Shumica e emigrantëve vijnë nga Afrika Sub-Sahariane, Siria dhe Sudani.

Tunizia po e ka të vështirë të përballet me këtë situatë dhe një pjesë e morgjeve u ka mbetur pa hapësira për viktimat. /koha

🇹🇳 #FOCUS – In #Tunisia, the number of #migrants leaving for Italy is rising.

President Kais #Saied‘s racially charged speech pushed more to make the crossing.@h_tlili, @liliagaida and @FadilAliriza went to #Sfax, where there’s been a 300% increase compared to 2022 ⤵️ pic.twitter.com/xKK8kiRg7A

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 28, 2023