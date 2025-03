27 vjet lavdi – Sot fillon “Epopeja e UÇK-së”

Sot, bëhen 27 vjet nga rënia e Komandantit Legjendar Adem Jasharit, që bashkë me familjen e tij dhe Jasharët e tjerë e mbrojtën Kosovën nga okupatori serb.

Në kuadër të shënimit të 27-vjetorit të Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, dhe kryeministri Albin Kurti do të marrin pjesë në ceremoninë e rreshtimit të kuadrateve të Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), që do të zhvillohet nesër më 5 mars.

Në orën 10:00, do të mbahet mbledhja solemne e Qeverisë së Republikës së Kosovës për shënimin e 27-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, që do të zhvillohet në ndërtesën e qeverisë.

Sipas njoftimit të Presidencës, presidentja Osmani do të marrë pjesë në këtë ceremoni, e cila do të mbahet në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë, në orën 12:00.

Zyra e Kryeministrit ka njoftuar se kryeministri Albin Kurti gjithashtu do të marrë pjesë në ceremoninë e rreshtimit të kuadrateve të FSK-së.

Në agjendën e publikuar ditë më parë nga Qeveria e Kosovës theksohet se edhe në kuvendet komunale të Kosovës do të mbahen seancat solemne.

Pjesë e aktiviteteve, do të jetë edhe ligjërata në shkollat e Kosovës ku ora e parë mësimore do t’i kushtohet Epopesë së UÇK-së.

Aktivitetet do të vazhdojnë edhe me 6 mars, ku krerët e shtetit dhe institucioneve do të bëjnë homazhe ne Prekaz, ndërsa që do të mbahet edhe skedimi përkujtimore në Prishtinë.

Epopeja e UÇK-së do të përmbyllet si zakonisht me 7 mars me “Natën e Zjarreve” në Prekaz dhe me programit artistik në Skenderaj.