39% e ushtarëve izraelitë kanë nevojë urgjente për mbështetje psikologjike

Sipas Indeksit të Shëndetit 2025, 39 për qind e ushtarëve të Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) raportojnë se kanë nevojë urgjente për kujdes të shëndetit mendor.
Raporti tregon se gjendja psikologjike te ushtarët është shqetësuese, pasi 26 për qind shprehin shqetësime për depresion, ndërsa 48 për qind raportojnë çrregullime të gjumit.
Të dhënat nënvizojnë rritjen e problemeve të shëndetit mendor mes personelit ushtarak, duke ngritur shqetësime për pasojat afatgjata të stresit dhe traumës së lidhur me shërbimin ushtarak. /mesazhi