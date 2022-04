42 palestinezë të plagosur në bastisjen e policisë izraelite në Al-Aksa – VIDEO

Policia izraelite ndërhyri pasi të rinjtë palestinezë hynë në Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar nga porta Bab al-Maghrib, një nga hyrjet e xhamisë, dhe hodhën gurë pas faljes së namazit të sabahut.

Ndihma e parë iu dha 42 personave të lënduar, ndërsa 22 prej tyre u shtruan në spital, sipas një deklarate të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze.

Gjithashtu, policia raportohet se ka penguar ekipet e Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze të hyjnë në kompleksin e xhamisë.

Policia izraelite i dëboi palestinezët nga oborri i Al-Aksasë dhe mbylli dyert e xhamisë për muslimanët që vinin nga jashtë për namazin e fundit të xhumasë së Ramazanit.

Policia u tërhoq nga xhamia rreth dy orë pas bastisjes. Ata janë ende të vendosur jashtë portës Bab al-Maghrib.

Gjithashtu, dëshmitarët okularë thanë se dy persona janë arrestuar.

Qindra palestinezë nga Bregu Perëndimor i pushtuar protestojnë kundër policisë izraelite duke brohoritur dhe thirrur parulla në rrugicat e qytetit të vjetër të Kudsit, ku ndodhet Xhamia Al-Aksa, sipas imazheve të shpërndara në mediat sociale.

Tensionet janë rritur në territoret palestineze që nga fillimi i prillit, mes fushatave të përsëritura të arrestimeve izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe inkursioneve të përditshme të kolonëve në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor. /aa

This morning, the last Friday of Ramadan, Israeli Occupation Forces violently attacked worshippers at Masjid Al-Aqsa AGAIN. Over 40 Palestinians were injured ❌

Israel: get your #HandsOffAlAqsa!

We will not stop campaigning until Al-Aqsa and Palestine are free 💛🇵🇸 pic.twitter.com/pIYlupQk1b

— Friends of Al Aqsa (@FriendsofAlAqsa) April 29, 2022