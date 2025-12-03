5 të vrarë dhe dhjetëra të plagosur nga sulmet e Izraelit mbi tendat e të zhvendosurve në Khan Junis

Të paktën pesë persona, mes tyre dy fëmijë, u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën mbrëmjen e së mërkurës gjatë sulmeve ajrore dhe artilerike të ushtrisë izraelite në jug dhe lindje të Rripit të Gazës.
Sipas korrespondentit të “Wafa”-s, avionët izraelitë kryen një seri bombardimesh mbi tendat e të zhvendosurve në zonën e Mawasit në Khan Junis, duke shkaktuar djegien e disa prej tyre dhe përkeqësuar gjendjen e familjeve që kishin kërkuar aty strehim të sigurt.
Burimet mjekësore të spitalit fushor “Kuwait” raportuan se ekipet e shpëtimit nxorën pesë trupa të djegur nga kampi “Najah” në Mawasi.
Zona perëndimore e Khan Junisit u godit gjithashtu nga sulme të tjera ajrore, ndërsa forcat izraelite hapën zjarr në lindje të qytetit, nën fluturimin intensiv të avionëve luftarakë. Në qytetin e Gazës, dronët izraelitë qëlluan pranë kryqëzimit të Shuja’iyas, duke krijuar panik mes banorëve dhe të zhvendosurve.
Më herët gjatë ditës, dy qytetarë u vranë nga zjarri izraelit në lagjen Zeitoun në Gaza.
Sipas të dhënave mjekësore, numri i viktimave në Gaza ka arritur në 70,117, shumica gra dhe fëmijë, që nga fillimi i ofensivës më 7 tetor 2023. Numri i të plagosurve është rritur në 170,999, ndërsa shumë njerëz mbeten ende nën rrënoja, pa mundësi që ekipet e shpëtimit të arrijnë tek ta.
Gjatë 48 orëve të fundit, në spitalet e Gazës kanë mbërritur pesë viktima dhe 13 të plagosur. Që nga marrëveshja e armëpushimit më 11 tetor, janë regjistruar 360 të vrarë, 922 të plagosur dhe 617 trupa të nxjerrë nga rrënojat. /mesazhi