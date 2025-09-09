52 të vrarë në Gaza, mes tyre 9 që prisnin ndihma humanitare

Gaza, 10 shtator 2025 (Wafa) – Burime mjekësore në Rripin e Gazës njoftuan se 52 qytetarë janë vrarë nga sulmet e vazhdueshme izraelite që nga orët e para të mëngjesit të sotëm, mes tyre 9 persona që u qëlluan ndërsa prisnin ndihma humanitare në jug të sektorit.
Të vrarët janë dërguar në disa spitale të Gazës, ndërsa ekipet e shpëtimit dhe mbrojtjes civile po vijojnë përpjekjet për të nxjerrë të zhdukurit nën rrënojat e shtëpive dhe ndërtesave të goditura.
Sektori po përballet me një situatë humanitare dhe shëndetësore katastrofike, mes bombardimeve të pandërprera, mungesës së ushqimit, ilaçeve dhe karburantit, si dhe kufizimit të hyrjes së ndihmave humanitare.