6 mënyra si të hiqni dorë nga sheqeri/ Sa gramë duhet të konsumoni në ditë

Ne shpesh e fajësojmë veten për konsumimin e tepërt të sheqerit.

Por në fakt edhe ata që janë të vetëdijshëm se si funksionojnë hormonet dhe neurotransmetuesit që nxisin dëshirën për sheqerna, e kanë të vështirë ta luftojnë këtë gjë.

Megjithatë është plotësisht e mundur të mësoni të zvogëloni dhe të kontrolloni sasinë sheqerit që konsumoni.

Së pari, sa gram sheqer në ditë duhet të konsumoni?

Për gratë, sasia e rekomanduar ditore është gjashtë lugë çaji, dhe për burrat, nëntë lugë çaji. Fëmijët duhet të konsumojnë më pak se gjashtë lugë çaji në ditë. Ndërsa fëmijët nën 2 vjeç nuk duhet të konsumojnë sheqer të përpunuar. Në këtë artikull ju njohim me disa taktika të provuara, për t’ju ndihmuar të hiqni dorë nga varësia ndaj sheqerit.

Flini më tepër

Studimet kanë treguar se gjumi i pamjaftueshëm rrit dëshirën për ëmbëlsira. Prandaj është e rëndësishme të përpiqeni të bëni një gjumë të rehatshëm, të pashqetësuar dhe të flini rreth shtatë deri në nëntë orë gjumë në natë.

Dalloni ndryshimin midis dëshirës dhe urisë

Shpesh kur mendoni se jeni të uritur, në të vërtetë mund të keni thjesht neps për një ushqim të caktuar.Në këtë moment, pyesni veten nëse e vetmja gjë që do t’ju duhej të konsumonit në atë moment do të ishte një mollë, a do e konsumonit atë? Nëse përgjigja është “jo”, atëherë me siguri keni neps dhe nuk jeni të uritur. Kur jeni të uritur, ju jeni të prirur të jeni më fleksibël kur vendosni për atë çka do të konsumoni.

Shtoni proteina në një mëngjes të pasur me karbohidrate

Një studim që vlerësoi skanimet e trurit të njerëzve që hanin një mëngjes të pasur me proteina, zbuloi një aktivitet të reduktuar në rajonet e trurit që lidhej me dëshirën për të ngrënë dhe urinë.

Konusmoni më shumë ujë

Uji është një zëvendësues i shkëlqyer i pijeve të tjera dhe ndihmon me ndjesinë e ngopjes, e cila mund të parandalojë ngrënien e paqëllimshme të ushqimeve me sheqer.