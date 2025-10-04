70 të vrarë në Gaza në 24 orët e fundit nga 93 sulme izraelite

Zyra e Mediave e Qeverisë së Gazës njoftoi se të paktën 70 palestinezë u vranë gjatë sulmeve izraelite në 24 orët e fundit, përfshirë 47 persona në qytetin e Gazës.
Sipas zyrës, 93 sulme ajrore dhe artilerie izraelite kanë goditur zona me popullsi të dendur, si dhe vendet ku strehohen palestinezët e zhvendosur në të gjithë Rripin e Gazës.
“Ky krim i ri është pjesë e gjenocidit të vazhdueshëm kundër popullit tonë palestinez dhe tregon se pushtimi po injoron të gjitha thirrjet ndërkombëtare për qetësi, duke insistuar në vrasjen sistematike të civilëve dhe shkatërrimin e jetës në Rripin e Gazës,” thuhet në deklaratë.
Zyra bëri thirrje gjithashtu për administratën e Trumpit dhe komunitetin ndërkombëtar të ndërmarrin “masa serioze, efektive dhe urgjente” për të ndaluar bombardimet izraelite. /mesazhi