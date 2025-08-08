72 palestinezë të vrarë, 314 të plagosur në Gaza në 24 orët e fundit

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka njoftuar bilancin më të fundit të viktimave në Rripin e Gazës.
Në 24 orët e fundit, katër persona, përfshirë fëmijë, kanë vdekur nga uria, duke e çuar në 201 numrin e të vdekurve nga kequshqyerja që nga fillimi i luftës, mes tyre 98 fëmijë.
Gjithashtu, 16 palestinezë janë vrarë dhe 250 janë plagosur teksa kërkonin ndihma, duke e çuar në 1,772 numrin e të vrarëve gjatë shpërndarjes së ndihmave dhe në 12,249 numrin e të plagosurve.
Sipas të dhënave të fundit, numri i përgjithshëm i të vrarëve palestinezë nga fillimi i luftës ka arritur në 61,330, ndërsa të plagosurit në 152,359. /mesazhi