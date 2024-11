78% e hebrenjve votuan për Kamala Harris në garën presidenciale të SHBA-së thanë Exit polls

Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në SHBA, sondazhet Exit Poll zbuluan se 78% e votuesve hebrenj mbështetën kandidaten demokrate Kamala Harris, megjithëse ajo u mund përfundimisht nga republikani Donald Trump.

Sondazhet nga CNN, NBC dhe Fox News treguan se tendencat e votimit hebre mbetën kryesisht të qëndrueshme, me Harris që mori mbështetje të fortë.

Trump fitoi me votën popullore – duke siguruar një avantazh prej 5 milionë votash – dhe Kolegjin Zgjedhor, duke e bërë atë presidentin e 47-të.

Sondazhet Exit Poll treguan mbështetje të ndryshme në të gjithë demografinë: 63% e votuesve të krishterë mbështetën Trumpin, ndërsa 63% e votuesve myslimanë mbështetën Harris. Midis votuesve zezakë, 83% mbështetën Harris, krahasuar me 16% për Trump, ndërsa votuesit e bardhë anuan drejt Trump me 56% mbështetje. Votuesit latinë treguan një preferencë më të ngushtë, me 52% që mbështesin Harris dhe 46% mbështesin Trumpin, duke reflektuar një zhvendosje graduale në mbështetjen e votuesve latinë dhe zezakë larg demokratëve. Fushata e Trump theksoi politikat e rrepta të imigracionit, duke u zotuar për të dëbuar emigrantët pa dokumente, një qëndrim që rezonoi me disa grupe votuesish. Trump do të inaugurohet më 20 janar 2025, për të kryer mandatin e tij të dytë.