87% e votave të numëruara: Këta janë më të votuarit për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë

Procesi i numërimit të votave pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë po i afrohet fazës përfundimtare, duke e bërë gjithnjë e më të qartë përbërjen e re të Kuvendit me 120 deputetë.
Deri tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përpunuar rezultatet nga 2 mijë e 227 vendvotime, që përfaqësojnë rreth 87 për qind të votave për deputetë.
Sipas të dhënave të publikuara deri më tani, kandidati më i votuar është Albin Kurti me 330 mijë e 43 vota. Pas tij renditet Bedri Hamza me 137 mijë e 153 vota, ndërsa Lumir Abdixhiku ka siguruar 68 mijë e 374 vota. Ramush Haradinaj, sipas rezultateve aktuale, ka marrë 36 mijë e 87 vota.
Më poshtë gjeni më të votuarit nëpër listat e partive:
VV
ALBIN KURTI – 303,043 vota
GLAUK KONJUFCA – 235,340 Vota
ALBULENA HAXHIU – 123,904 Vota
HEKURAN MURATI – 122,573 Vota
DONIKA GËRVALLA- SCHWARZ – 110,719 Vota
PDK
BEDRI HAMZA – 137,153 Vota
ARIAN TAHIRI – 61,719 Vota
PËRPARIM GRUDA -56,815 Vota
URAN ISMAILI – 45,659 Vota
SALA JASHARI – 41,794 Vota
LDK
LUMIR ABDIXHIKU – 68,374 Vota
HYKMETE BAJRAMI – 42,809 Vota
UKË RUGOVA – 37,664 Vota
AVDULLAH HOTI – 34,075 Vota
DOARSA KICA XHELILI – 33,178 Vota
AAK
RAMUSH HARADINAJ – 36,087 Vota
DAUT HARADINAJ – 21,419 Vota
BESNIK TAHIRI – 21,358 Vota
BEKË BERISHA – 15,661 Vota
AGIM ÇEKU – 14,445 Vota
Rezultatet për secilin kandidat mund t’i ndiqni në këtë link: https://resultsparliamentary2025.kqz-ks.org/mcc?