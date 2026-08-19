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9 të vrarë dhe 15 të plagosur nga një sulm izraelit në qytetin e Gazës

Të paktën 9 palestinezë janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur të mërkurën nga një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës.

Sipas burimeve mjekësore në Spitalin Shifa, në spital janë dërguar trupat e 9 të vrarëve, shumica prej tyre të karbonizuar dhe në gjendje të copëtuar. Të paktën 15 të plagosur janë pranuar gjithashtu në spital, shumica në gjendje të rëndë.

Ndërkohë, në kampin e refugjatëve Nuseirat, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, është vrarë një i ri pasi një sulm izraelit goditi motoçikletën e tij.

Viktima është identifikuar si Sobhi Sami Shahtout. Sipas burimeve lokale, ai është viktima e pestë nga familja e tij që është vrarë.

Burimet mjekësore bëjnë të ditur se që nga orët e para të mëngjesit, në spitalet e Rripit të Gazës janë dërguar trupat e 10 palestinezëve të vrarë, 9 prej tyre në veri të territorit dhe një në pjesën qendrore. /mesazhi

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