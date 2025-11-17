930 krime islamofobike të kryera në Gjermani nga janari deri në shtator

Qeveria gjermane tha sot se 930 krime islamofobike janë raportuar në vend nga janari deri në shtator të këtij viti, raporton Anadolu.
Në përgjigje të një pyetjeje parlamentare nga Partia e Majtë mbi krimet e urrejtjes ndaj myslimanëve, qeveria njoftoi se 469 krime islamofobike janë raportuar në Zyrën Federale të Policisë Kriminale në tremujorin e parë të vitit 2025, 316 në tremujorin e dytë dhe 145 në të tretin.
Gjithashtu, 283 të dyshuar janë identifikuar në tremujorin e parë, 172 në të dytin dhe 85 në të tretin. Pesë persona janë ndaluar, por për asnjërin prej tyre nuk është lëshuar urdhër arresti.
Nga janari deri në shtator, janë kryer 31 sulme ndaj xhamive dhe 37 persona janë lënduar në këto akte kriminale, një prej tyre rëndë.
Sipas qeverisë, krimet islamofobike përfshinin nxitje publike, fyerje, kërcënime, përdorimin e simboleve të organizatave antikushtetuese, dëmtim prone dhe lëndime fizike, ndërsa shumica e tyre janë kryer nga ekstremistë të djathtë.
Gjermania ka popullsinë e dytë më të madhe myslimane në Evropën Perëndimore pas Francës, me gati 5,5 milionë myslimanë nga afërsisht 85 milionë banorë gjithsej.
Në vitet e fundit, vendi ka përjetuar rritje të racizmit dhe dhunës antimyslimane, të nxitur nga partitë dhe lëvizjet e ekstremit të djathtë, përfshirë atë të opozitës Alternativa për Gjermaninë (AfD).