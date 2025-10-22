A do të zgjasë armëpushimi në Gaza?

Aktivisti izraelito-amerikan Gershon Baskin thotë se megjithëse SHBA ka detyruar Izraelin t’i japë fund luftës në Gaza, sfida tani është të sigurohet që armëpushimi të mbahet.
Sipas Baskin, kryeministri izraelit Netanyahu e kishte bindur presidentin amerikan Trump se Izraeli mund t’i detyronte palestinezët të dorëzoheshin, por më vonë u bë e qartë se “Hamas nuk do të dorëzohet kurrë”.
Ai parashikon se “në Izrael do të ketë një zgjim – se nuk mund të vazhdojmë kështu, strategjitë ushtarake nuk funksionojnë më”. /mesazhi