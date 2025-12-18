A duhet të dëshpërohen ata që morrën vaksinën anti-Covid pak vite më parë?

Hulumtimi i ri zbulon efektet e dozave me disa emra për ta luftuar Corona-n
Vaksinat kundër Covid-19 u prezantuan në një përpjekje të madhe për të vënë nën kontroll pandeminë. Me qëllim të zvogëlimit të simptomave të sëmundjes dhe forcimit të imunitetit, vaksinat janë zhvilluar dhe aplikuar me shpejtësi në të gjithë botën, gjë që ka ngritur gjithashtu disa dyshime në lidhje me sigurinë e aplikimit të tyre masiv.
Një studim i ri, i cili përfshinte më shumë se 28 milionë francezë të moshës 18 deri në 59 vjeç, tani ofron një pasqyrë të detajuar të pasojave shëndetësore të marrjes së vaksinës. Të dhënat u mblodhën nga Sistemi Kombëtar Shëndetësor Francez dhe përfshinin 22.7 milionë njerëz që morën vaksinën midis majit dhe tetorit 2021, dhe 5.9 milionë njerëz të pavaksinuar, të ndjekur për afërsisht 45 muaj.
Rezultatet e studimit tregojnë se njerëzit që morën vaksinën kishin një rrezik më të ulët vdekjeje nga të gjitha shkaqet, krahasuar me ata që nuk ishin vaksinuar. Konkretisht, vaksina uli rrezikun e vdekjes nga Covid-19 me 74 përqind, ndërsa rreziku i përgjithshëm i vdekjes u ul me 25 përqind.
Ndërsa vaksina pritet të zvogëlojë rrezikun e vdekjes nga vetë sëmundja, studiuesit theksojnë se rreziku i ndërlikimeve ose infeksioneve sekondare që Covid-19 mund të shkaktojë është gjithashtu i zvogëluar. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit që janë tashmë të prekshëm, siç janë pacientët e moshuar ose të imunokompromentuar.
Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), mbi 976 milionë doza të vaksinës kundër Covid-19 janë administruar në Evropë deri në shkurt të vitit 2023. Edhe pse vaksinimi masiv gjatë pandemisë tani është zvogëluar, dhjetëra milionë doza shtesë ende administrohen çdo sezon.
Ky studim përfaqëson hetimin më të madh të ndikimit afatgjatë të vaksinës kundër Covid-19 deri më sot dhe konfirmon se vaksinimi sjell përfitime të konsiderueshme shëndetësore, jo vetëm në parandalimin e vetë sëmundjes, por edhe në uljen e rrezikut të përgjithshëm për jetën, shkruan Unilad.