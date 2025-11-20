A duhet të ruani ushqimet e mbetura në letër alumini? Ja çfarë duhet të dini

Shumica prej nesh e kanë përdorur fletë alumini të paktën një herë për të mbështjellë mbetjet e ushqimit ose për të paketuar ushqime për t’u marrë me vete.
Ndërsa shpesh konsiderohet një zgjidhje e përshtatshme dhe e shpejtë, ekspertët paralajmërojnë se letra e aluminit në fakt nuk është mënyra më e sigurt për të ruajtur ushqimin.
Ndryshe nga enët ose qeset plastike që mund të mbyllen hermetikisht, letra e aluminit nuk ofron mbrojtje të plotë. Ajri mund të arrijë lehtësisht në ushqim, gjë që rrit rrezikun e prishjes dhe rritjen e baktereve të dëmshme.
Përveç kësaj, lagështia nga ushqimi mund të avullojë, duke bërë që ushqimi të humbasë freskinë dhe strukturën e tij më shpejt.
Ushqimi i mbështjellë me letër alumini mund të ndryshojë aromën dhe shijen e tij, veçanërisht nëse është acid ose i kripur. Në raste të tilla, ndodh një reaksion midis aluminit dhe përbërësve në ushqim, gjë që është e padëshirueshme si për shijen ashtu edhe për pasojat e mundshme shëndetësore.
Gjithashtu nuk rekomandohet që ushqimi i nxehtë të mbështillet direkt në letër alumini. Është më mirë të prisni që ushqimi të ftohet në temperaturën e dhomës përpara se ta mbështillni, dhe vetëm nëse do të ruhet për një kohë të shkurtër, jo më shumë se një ose dy ditë.Nëse përdorni rregullisht letër alumini për të ruajtur ushqimin, merrni në konsideratë mundësi të tjera që e mbrojnë më mirë ushqimin dhe i zgjasin freskinë. Enët prej qelqi ose plastike me kapak janë një zgjedhje më e sigurt dhe që zgjasin më shumë.