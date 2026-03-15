A e dini kuptimin e lutjes “O Allah, Ti je Falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua”?

✍️- Nga sot deri në perëndimin e fundit të diellit të Ramazanit, thuaj shpesh:
“O Allah, Ti je Falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua.”
Mos humb asnjë sekondë dhe mos u lodh duke e përsëritur atë.
Sepse nëse Allahu të fal, do të kesh sukses, do të shpëtohesh dhe do të jesh i lumtur.
🌴- Ibn el-Kajimi, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:
Nëse po lutesh dhe koha është e shkurtër, dhe nevojat e tua po të mbushin zemrën, atëherë bëje të gjithë lutjen tënde që Allahu të të falë. Sepse nëse Ai të fal, nevojat e tua do të plotësohen pa i kërkuar fare.
“O Allah, Ti je Falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua.”
– Reflekto mbi kuptimin që përfshin, sepse falja këtu përfshin:
Falje për trupin
Falje në fe
Falje nga Gjykatësi (Allahu).
Falja për trupin do të thotë shërim nga çdo sëmundje.
Dhe falja në fe : suksesi juaj në vepra të mira, adhurim, akte bindjeje dhe të gjitha veprimet për Ahiretin.
Dhe falja e Gjykatësit: falje, mbulim dhe shlyerje nga Zoti, Më Falësi, Më Bujari, Dhuruesi i Mirësive, duke fshirë mëkatin, duke e anashkaluar atë dhe duke u përmbajtur nga ndëshkimi i tij.
🌴- Ndër kuptimet e faljes në aspektin gjuhsor janë rritja dhe bollëku. Teprica e pasurisë është rritja e saj. “Ata të pyesin se çfarë duhet të shpenzojnë. Thuaj, “Teprica.”
Domethënë, ajo që është përtej shpenzimit bazë.
Falja e Tij është se Ai të jep atë që kërkon dhe madje edhe më shumë se ajo që kërkon. Pra, thuaje shpesh, sepse për Zotin, mjafton për çdo lutje.
Cili është ndryshimi midis faljes (magfire) dhe shlyerjes (afv)?
Falje (magfire) që Zoti të fal për mëkatin, por ai mbetet i regjistruar në librin tënd të veprave.
Sa i përket faljes (afv) është falja e Tij për ty për mëkatin së bashku me fshirjen e tij nga dosja apo libri i veprave.
🌴- Pejgamberi, paqja dhe bekimet qofshin mbi të, ia rekomandoi Aishes, Zoti qoftë i kënaqur me të, gjatë muajit të Ramazanit dhe në Natën e kadrit.
Thuaje shpesh dhe kujtoju atyre që i do. Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarit më fisnikë.
Edhe nëse ke ndërmend ta përhapësh këtë mesazh; Ki qëllim të mirë me të, sepse ndoshta Zoti do të të lehtësojë disa nga vështirësitë e kësaj bote dhe të Botës së Përtejme.
Dhe mos harro: Bëj mirë, sado e vogël ta konsiderosh, sepse nuk e di se cila vepër do të të çojë në Xhennet.
Prof. ass. dr. Musa Vila