A e dini se çfarë prishje sinjalizon kjo dritë në instrument tabelë?

Drejtuesit e automjeteve në përgjithësi kanë vështirësi në njohjen e disa dritave paralajmëruese kryesore, por ato më pak të njohura.

Mobiliteti i ri sjell gjithashtu drita të reja paralajmëruese në instrument tabelë. Me veturat elektrike vijnë sisteme të reja, e bashkë me to edhe tregues.

Edhe pse numri i veturave elektrike po rritet, shumica e shoferëve nuk e dinë se çfarë do të thotë simboli i veturës së verdhë me një pikëçuditëse të madhe.

Kjo shenjë tregon një mosfunksionim në sistemin elektrik, pra probleme me baterinë, kabllot ose në drejtimin e vetë veturës elektrike. Nëse ndizet me ngjyrë të kuqe, është shenjë e rrezikut të afërt.

Siguruesi britanik Confused.com porositi një anketë përfaqësuese me 2200 pjesëmarrës nga 27 vende të BE-së. Rezultati është se edhe 80 për qind e pjesëmarrësve nuk do të njihnin një defekt në veturat elektrike nga dritat sinjalizuese.

Në përgjithësi, simbolet në instrument tabelë janë të kuqe, të verdhë dhe gjelbër, dhe ka edhe drita të kaltra dhe të bardha. Vetë ngjyra jep një tregues të urgjencës.

Një dritë e kaltër, për shembull, tregon se dritat e gjata janë ndezur, e bardha zakonisht tregon informacion.

E gjelbra simbolizon një funksion të aktivizuar, dhe e verdha tregon një problem që duhet të kontrollohet sa më shpejt të jetë e mundur (p.sh. presioni i gomave).

Dritat e kuqe janë një njoftim për probleme serioze dhe keqfunksionime dhe një sinjal për një udhëtim urgjent në qendrën e shërbimit.