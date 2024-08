A e dini se çfarë saktësisht shkakton të përziera gjatë vozitjes?

Ekspertët shpjegojnë pse ndodh kjo

Ekspertët përkufizojnë kinetozën si “sëmundje lëvizjeje”, dhe më së shpeshti manifestohet me të përziera, marramendje, dhimbje koke, dobësi dhe shpesh të vjella.

Fëmijët më së shpeshti vuajnë nga të përzierat gjatë vozitjes, por probleme të tilla mund të kenë edhe të rriturit.

Falë hulumtimit të shkencëtarëve nga Universiteti Autonom i Barcelonës, në fakt u bë e mundur të zbulohej arsyeja që çon në shfaqjen e këtyre simptomave.

Një ekip studiuesish, i udhëhequr nga profesori Pablo Machuca-Márquez, në fakt identifikoi neuronet përgjegjëse për sëmundjen e lëvizjes, shqetësimin që lidhet me lëvizjen në një veturë, raportojnë mediat.

Neuronet e përfshira janë të vendosura në një rajon specifik të trungut të trurit, i njohur si bërthama vestibulare, nga e cila vijnë tufa fibrash nervore që transmetojnë sinjale të nevojshme për orientimin në hapësirë dhe lëvizjen në tru.

Rezultatet zbuluan se çaktivizimi i neuroneve që shprehin proteinën Vglut2 parandaloi shqetësimin.

Aktivizimi i tyre në vend të kësaj shkaktoi simptoma të ngjashme me sëmundjen e lëvizjes, edhe në mungesë të stimulimit.

Midis këtyre neuroneve, ata me receptorin Cck-A dolën si fajtorët kryesorë përgjegjës për simptomat.

Duke hartuar qarqet nervore, u zbulua se ato ishin të lidhura me bërthamat parabrakiale të trurit, të cilat rregullojnë oreksin, temperaturën e trupit dhe letargjinë.

Shkencëtarët besojnë se mund të ketë qarqe shtesë, të pazbuluara që ndikojnë në simptoma të tjera që lidhen me të përzierat.

Hulumtimi, i botuar në Journal of the American Academy of Sciences, përfaqëson një hap përpara në kuptimin e mekanizmave nervorë që qëndrojnë në themel të sëmundjes së lëvizjes dhe mund të hapë rrugën për terapitë e synuara për të lehtësuar shqetësimin që lidhet me udhëtimin me makinë.