A e dini se pas sa kohësh fshirëset e xhamit bëhen të papërdorshme?

Nuk do të teorizojmë shumë rreth rëndësisë së fshirëseve të xhamit të përparmë të veturës, por do të kalojmë menjëherë në thelb.
Klubi Gjerman i Automjeteve (ADAC) kanë dalë në përfundim përmes një hulumtimi se, pavarësisht nga intensiteti i përdorimit, fshirëset janë të gatshme për zëvendësim pas 24 muajsh.
Drita e diellit dhe faktorët atmosferikë ndryshojnë aq shumë materialin sa ai forcohet dhe humb vetitë e tij. Me fjalë të tjera, fshirëset nuk do ta pastrojnë më xhamin po aq mirë sa kur ishin të reja.
Natyrisht, gjatë muajve të vjeshtës dhe dimrit konsumimi është edhe më i madh për shkak të reshjeve më të shpeshta, ndaj shikoni me kujdes nëse fshirëset po e kryejnë funksionin e tyre – a e largojnë ujin apo vetëm e përhapin mbi xham?
Ndërroni fshirëset me kohë, sepse ato janë pjesë e rëndësishme e sigurisë së automjetit tuaj – sidomos nëse janë të vjetra dhe vini re se nuk e largojnë më shiun me të njëjtën efikasitet si më parë.