A e ka vetura juaj këtë buton? Shtypeni dhe do të konsumoni më pak karburant!

Drejtuesit e automjeteve përballen me konsum të lartë të karburantit, i cili rëndon ndjeshëm buxhetin e familjes dhe mjedisin – me rritjen e çmimit të naftës, nevoja për vozitje më ekonomike bëhet edhe më e madhe.

Ekonomia e karburantit mund të zvogëlojë kostot dhe të zgjasë jetën e rezervuarit të karburantit, duke i lejuar drejtuesit të lëvizin më gjatë ndërmjet mbushjeve. Ka shumë këshilla dhe teknika praktike që drejtuesit mund të aplikojnë për të përmirësuar konsumin.

Përfaqësia e veturave, Sytner Select thekson se një nga mënyrat se si shoferët mund të reduktojnë konsumin e karburantit është të kujtojnë të aktivizojnë “modalitetin eko”.

“Shumica e automjeteve moderne janë të pajisura me një “modalitet eko” që redukton fuqinë e motorit, i cili nga ana tjetër përdor më pak karburant. Veturat me një transmision automatik do të ndërrohen gjithashtu më herët për ta mbajtur automjetin në nivelin më ekonomik të marsheve të llogaritura bazuar në ngarkesën e motorit”, thanë nga dyqan i shitjes së veturave.

Ata shtojnë se duke përdorur këtë mënyrë funksionimi, mund të kurseni rreth 5 për qind të karburantit. Kjo mund të mos duket shumë, por në situata kritike kjo është shumë.

Në “modalitetin eko”, shumica e automjeteve do të kufizojnë sasinë e fuqisë në dispozicion të shoferit dhe do ta bëjnë mbytjen pak më pak të përgjegjshme, që do të thotë se përshpejtimi nuk është aq i mprehtë.

Nëse shoferi zgjedh këtë mënyrë në një makinë me një transmetim automatik, ai mund të ndërrojë marshet në kohë të ndryshme, shpesh më rrallë dhe me rrotullime më të ulëta se zakonisht.

Megjithëse kjo veçori nuk është e disponueshme në çdo veturë, pronarët e automjeteve më të reja mund të kontrollojnë nëse e kanë atë. Zakonisht thotë “eko mode” ose ka një ikonë që tregon një fletë.

Automjetet e tjera do të kenë një çelës ose buton shtesë që shfaq një menu digjitale të mënyrave të ndryshme të drejtimit, zakonisht duke shtuar performancë të lartë dhe një modalitet që do t’i ndihmojë drejtuesit të qëndrojnë të sigurt kur ngasin në kushte të lagështa ose të ftohta.

Në fund të fundit, gjithmonë mund të kontrolloni manualin e pronarit të makinës suaj nëse nuk jeni i sigurt nëse e ka këtë veçori.