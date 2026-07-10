A është kjo arsyeja e nervozizmit të Donald Trump?

Humbjet e mëdha financiare të familjes dhe dështimi i strategjisë së Eric Trump
Donald Trump po kalon një nga periudhat më të tensionuara të mandatit të tij të dytë presidencial. Përveç sfidave në arenën ndërkombëtare, ai po përballet edhe me zhvillime që prekin drejtpërdrejt interesat ekonomike të familjes së tij.
Në këtë kontekst lind pyetja: a mund të shpjegojnë këto goditje financiare dhe politike tonin gjithnjë e më agresiv të presidentit amerikan ndaj aleatëve dhe kundërshtarëve?
Një nga zhvillimet më domethënëse është rënia dramatike e kompanisë American Bitcoin Corp., ku djali i tij, Eric Trump, mban një rol drejtues si shef i strategjisë dhe zotëron rreth 6 për qind të aksioneve.
Brenda vetëm dhjetë muajve, kompania ka humbur më shumë se 95 për qind të vlerës së saj në bursë, ndërsa vlera e aksioneve të Eric Trump është tkurrur me mbi 600 milionë dollarë.
Humbja konsiderohet ndër më të mëdhatë në sektorin e kriptomonedhave gjatë kësaj periudhe. Rënia nuk erdhi rastësisht.
Ndërsa investitorët amerikanë dhe ndërkombëtarë po orientonin kapitalin drejt kompanive të inteligjencës artificiale dhe qendrave të të dhënave me fuqi të lartë përpunuese, American Bitcoin zgjodhi të vazhdonte strategjinë e saj të fokusuar pothuajse ekskluzivisht në minierat e Bitcoin.
Ky bast rezultoi i gabuar, pasi tregu ndryshoi me shpejtësi dhe kapitali u largua nga kompanitë që nuk arritën të përshtateshin me revolucionin e AI. Ironikisht, projekti fillestar i kompanisë ishte ndërtimi i një rrjeti modern qendrash të të dhënave për inteligjencën artificiale.
Vetë Eric Trump kishte deklaruar se kjo ishte kritike për zhvillimin e infrastrukturës së AI në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, vetëm një muaj më vonë, strategjia ndryshoi plotësisht.
Kompania hoqi dorë nga ky drejtim dhe investoi në pajisje për minierat e Bitcoin përmes një marrëveshjeje me Hut 8 Corp., duke e shndërruar veten në një kompani të fokusuar tek kriptomonedhat.
Ky vendim rezultoi i kushtueshëm. Ndërkohë që rivalë si Riot Platforms, Cipher Digital, MARA Holdings dhe TeraWulf investuan në qendra të të dhënave për inteligjencën artificiale dhe panë rritje të konsiderueshme të aksioneve të tyre, American Bitcoin mbeti jashtë këtij transformimi.
Aksionet e saj vazhduan të bien deri në pikën që kompania u detyrua të kryejë një ndarje të kundërt të aksioneve në raportin 1 me 15 vetëm për të shmangur përjashtimin nga tregu Nasdaq.
Drejtuesit e kompanisë mbrojnë ende strategjinë e tyre, duke argumentuar se grumbullimi i Bitcoin gjatë periudhave të rënies do të sjellë fitime të mëdha në të ardhmen.
Ata besojnë gjithashtu se kalimi i shumë kompanive drejt inteligjencës artificiale do të ulë konkurrencën në rrjetin e Bitcoin dhe do t’u japë mundësi atyre që mbeten të përfitojnë më shumë nga minierat e kriptomonedhës. Megjithatë, investitorët deri tani nuk janë bindur nga ky argument.
Në të njëjtën kohë, Donald Trump po përballet me presione të mëdha edhe në politikën e jashtme. Ai ka treguar shenja të dukshme irritimi pas dështimit të përpjekjeve për të arritur një armëpushim të qëndrueshëm me Iranin.
Plani për një marrëveshje 60-ditore nuk prodhoi rezultatet e pritshme dhe tensionet në Lindjen e Mesme vazhdojnë të mbeten të larta. Mungesa e progresit në këtë dosje ka shtuar kritikat ndaj administratës së tij dhe ka rritur presionin politik mbi Shtëpinë e Bardhë. Paralelisht, Trump ka intensifikuar sulmet verbale ndaj një sërë liderësh evropianë.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, kryeministri britanik Keir Starmer, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez, si edhe drejtues të tjerë të vendeve aleate, kanë qenë shpesh objekt i deklaratave të ashpra lidhur me mbrojtjen, tregtinë, emigracionin dhe kontributet në NATO.
Retorika e tij ndaj Evropës është bërë dukshëm më konfrontuese, duke krijuar tensione të reja në marrëdhëniet transatlantike. Kombinimi i problemeve ekonomike që prekin familjen Trump, sfidave në tregjet financiare dhe vështirësive në politikën ndërkombëtare krijon një panoramë komplekse.
Edhe pse nuk mund të thuhet me siguri se humbjet e American Bitcoin janë arsyeja e drejtpërdrejtë e nervozizmit të presidentit amerikan, është e qartë se ato shtojnë presionin mbi familjen e tij në një moment kur administrata po përballet edhe me sfida diplomatike dhe politike. \tesheshi