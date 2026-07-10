Siria arreston një celulë që fshihet pas “bombardimeve terroriste” në Damask

Ministri i Brendshëm i Sirisë, Anas Khattab tha të enjten se autoritetet kanë arrestuar një celulë përgjegjëse për “bombat terroriste” që goditën Damaskun dy ditë më parë, transmeton Anadolu.
“Celula përgjegjëse për bombardimet terroriste që synuan Damaskun dy ditë më parë është tani në paraburgim”, tha Khattab në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Ai shtoi se autoritetet do të zbulojnë “identitetin e anëtarëve të celulës, rolet e tyre dhe të gjitha lidhjet e tyre” sapo të përfundojnë hetimet. Khattab nuk dha detaje tjera për të dyshuarit apo rrethanat e arrestimit të tyre.
Megjithatë, transmetuesi shtetëror sirian, Al-Ikhbariyah TV citoi Brig. Gjenerali Ahmed Al-Dalati, kreu i sigurisë së brendshme në fshatin e Damaskut tha: “Hetimet fillestare me celulën e arrestuar lidhur me bombardimet në Damask më 7 korrik tregojnë se ajo i përket organizatës terroriste ISIS”.
Ministria e Brendshme tha se forcat e sigurisë së brendshme, në bashkëpunim me Shërbimin e Përgjithshëm të Inteligjencës, arrestuan të gjithë anëtarët e celulës përgjegjës për bombardimet e fundit në Damask, pas “monitorimit të saktë të inteligjencës” në një operacion që përfshinte bastisje të njëkohshme në shumë vende në Damask dhe fshatrat e tij.
Bastisjet u kryen në zonat Al-Qutayfah, Sayyidah Zainab, Qudsaya dhe Ash al-Warwar, tha ministria. Autoritetet siriane thanë të martën se një person u vra ndërsa 36 të tjerë u plagosën kur dy mjete të improvizuara shpërthyese eksploduan pranë ndërtesës së Ministrisë së Turizmit në Damask.
Bombardimet përkuan me një vizitë të presidentit francez, Emmanuel Macron në Damask.
Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, pasi autoritetet siriane vazhdojnë përpjekjet për të forcuar sigurinë pas përmbysjes së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024.