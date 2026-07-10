Franca do të aktivizojë për herë të parë planin e emergjencës ORSEC kundër të nxehtit ekstrem

Qeveria franceze do të aktivizojë për herë të parë planin e saj të emergjencës për nxehtësinë ekstreme ORSEC të premten në të gjitha departamentet e vendosura nën alarmin më të lartë të “valës së kuqe” të nxehtësisë, njoftoi zëdhënësi i qeverisë Maud Bregeon, transmeton Anadolu.
“Ne do të aktivizojmë sot, në të gjitha departamentet e vendosura nën alarmin e valës së të nxehtit të kuq, planin ORSEC të nxehtësisë ekstreme. Ne do të hapim qendra ftohjeje për të strehuar më të rrezikuarit,” tha Bregeon për transmetuesin TF1.
Plani, i zbuluar më 2 korrik, synon të organizojë një reagim të koordinuar nga të gjitha autoritetet publike gjatë episodeve të nxehtësisë ekstreme.
Mekanizmi i ri i mbrojtjes civile është krijuar për të mobilizuar burime shtesë gjatë periudhave të temperaturave jashtëzakonisht të larta. Ai përfshin gjithashtu masa për të identifikuar dhe ndihmuar njerëzit e izoluar.
Nëntë departamente në Francën perëndimore do të vendosen nën një alarm të kuq të të nxehtit nga mesdita e së premtes, sipas buletinit të fundit nga Meteo-France.
Ndërkohë 72 departamente të tjera mbeten nën një alarm portokalli për valë të nxehti.
Meteo-France tha se vala e të nxehtit, e cila ka prekur Francën që nga 4 korriku, pritet të vazhdojë të paktën deri të martën, ndërsa temperaturat parashikohet të rriten sërish të dielën.
Moti i nxehtë i zgjatur ka nxitur gjithashtu zjarret, me 9.921 hektarë të djegur gjatë javës së parë të korrikut, gati tre herë më shumë se zona e shkatërruar gjatë së njëjtës periudhë të vitit të kaluar.
Autoritetet kanë anuluar gjithashtu disa shfaqje të fishekzjarreve të “Ditës së Bastiljes” për shkak të rrezikut të lartë të zjarrit, përfshirë në departamentet Herault dhe Vendee.