Dhurata e pazakontë: a ishte ky një mesazh nga Erdogan për NATO-n?

Edhe me plumba të vërtetë: surpriza e turke për udhëheqësit e Aleancës
Kanë dalë foto të dhuratës së pazakontë që Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u dha çdo udhëheqësi të NATO-s që mori pjesë në samit,
Nuk ishte gjë tjetër veçse një revolver i gdhendur me emrat e tyre dhe një kuti me plumba (të vërtetë), sipas mediave turke.
Çdo armë ishte vendosur në një kuti druri me flamurin turk dhe logon e NATO-s, si dhe një tabelë që shkruante “Gumusay, pistoleta e parë e tipit revolver e prodhuar në vendin tonë”, e shkruar në turqisht dhe anglisht.
Sipas zyrtarëve evropianë të cituar nga Politico, armët, të cilat erdhën me plumba dhe një komplet të posaçëm pastrimi, u dorëzuan nga presidenti turk të mërkurën te Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa.
Një zyrtar i Këshillit Evropian tha se ekipi i sigurisë së Costa-s kishte marrë revolverin për të kryer kontrollet e nevojshme. “Ne do të ndjekim procedurat belge për transportin e saj dhe më pas do të ruhet në përputhje me kërkesat e sigurisë të vendosura nga Sekretariati i Përgjithshëm i Këshillit”, tha ai.
Për von der Leyen, një zëdhënëse tha se Presidentja e Komisionit e falënderoi Erdoganin për gjestin. “Arma do të transportohet dhe ruhet në mënyrë të sigurt. Pasi të çaktivizohet, qëllimi i presidentit është ta dhurojë atë në një muze ushtarak”, tha ajo.
Udhëheqësit nuk do t’i mbajnë ato
Edhe pse këto janë armë simbolike, dhuratat ka të ngjarë të bien ndesh me rregullat e rrepta evropiane mbi vlerën e dhuratave që zyrtarët mund të pranojnë, sipas njërit prej zyrtarëve evropianë.
Për këtë arsye, konsiderohet e pamundur që marrësit t’i mbajnë ato si sende personale.
Udhëheqës të tjerë evropianë, përfshirë kryeministrin britanik në largim Keir Starmer dhe kryeministrin holandez Rob Yellen, kanë deklaruar publikisht se do t’i lënë pistoletat në Turqi për t’u çaktivizuar së pari dhe më pas për t’u transportuar në vendet e tyre.
Në komentet e shumta që shoqëruan këtë zhvillim krejt të befasishëm ishte aludimi për një mesazh: Tashmë, armatosja e NATO-s duhet të jetë “Made in Tyrkie”. /tesheshi