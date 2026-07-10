Aktivistë propalestinezë bllokojnë rrugën drejt fabrikës Rheinmetall, kërkojnë ndalimin e mbështetjes për Izraelin

Aktivistë propalestinezë tentuan të enjten herët në mëngjes të bllokonin hyrjen në një objekt të kompanisë Rheinmetall në Berlin, si pjesë e një fushate protestash njëjavore me synim ndalimin e furnizimeve me municione për forcat e armatosura izraelite, raporton Anadolu.
Protesta u zhvillua në lagjen Wedding të Berlinit, ku demonstrues nga grupi “Peacefully Against Genocide” u ulën në rrugë dhe tentuan të ngjiteshin me ngjitës në asfalt për të penguar automjetet që të arrinin te objekti i Rheinmetallit.
Policia ndërhyri pak pas orës 06:30 sipas kohës lokale, duke përdorur forcë fizike dhe sprej me piper për të larguar demonstruesit. Autoritetet thanë se rreth 60 protestues u ndaluan përkohësisht për kontrolle identiteti, ndërsa dy prej tyre u arrestuan nën dyshimin për sulm ndaj zyrtarëve policorë.
Objekti i Rheinmetallit në Berlin, i cili dikur përdorej kryesisht për prodhimin e pjesëve për automjete, që nga vera e kaluar është përshtatur gjithnjë e më shumë për prodhimin e komponentëve për municione artilerie.
Protestuesit akuzojnë kompaninë dhe qeverinë gjermane për bashkëfajësi në atë që ata e cilësojnë gjenocid në Gaza, përmes vazhdimit të eksporteve të armëve drejt Izraelit. Ata gjithashtu kërkojnë që Rheinmetall të mbyllë objektin e saj të prodhimit në Berlin.