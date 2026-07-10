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Raportohen të paktën 7 shpërthime në disa zona të Iranit

Të paktën shtatë shpërthime u dëgjuan të enjten në mbrëmje në disa pjesë të Iranit, në mes të përshkallëzimit ushtarak me SHBA-në, transmeton Anadolu.

Mediat shtetërore iraniane raportuan për shpërthimet, pa dhënë detaje mbi shkakun e tyre apo për viktima të mundshme.

Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Mehr, dy shpërthime u dëgjuan pranë qytetit Bushehr dhe qytezës së afërt Choghadak, në jug të Iranit.

Agjencia raportoi gjithashtu për tri shpërthime në qytetin jugor Konarak.

Shpërthime u raportuan edhe në qytetin port jugor Bandar Abbas.

Irani dhe SHBA-ja kanë shkëmbyer sulme gjatë dy ditëve të fundit, në kuadër të përshkallëzimit pas sulmeve iraniane ndaj tri anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit.

Teherani ndërmori të enjten një seri sulmesh ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në Bahrejn, Kuvajt, Katar dhe Jordani, në shenjë hakmarrjeje për ditën e dytë radhazi të sulmeve të natës nga SHBA-ja.

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