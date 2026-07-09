Franca në gjysmëfinale, eliminohet Maroku

Kombëtarja e Francës është bërë gjysmëfinalistja e parë në Kupën e Botës 2026.
Franca, të enjten mbrëma ka siguruar avancimin në gjysmëfinale pasi në çerekfinale ka mposhtur Kombëtaren e Marokut.
Franca triumfoi 2:0 dhe tani në gjysmëfinale do të përballet me fituesin e çerekfinales tjetër që do të luhet ndërmjet Spanjës dhe Belgjikës.
Dy gola brenda gjashtë minutave në pjesën e dytë, ia siguruan Francës kalimin tutje edhe pse në pjesën e parë e humbi penalltinë.
Ishte sulmuesi Kylian Mbappe që dështoi nga pika e bardhë në minutën 28-të. Megjithatë, Mbappe në minutën e 60-të, e zhbllokoi rezultatin dhe e kaloi Francën në epërsi.
Gjashtë minuta më vonë, Mbappe asistoi për Ousmane Dembelen që dyfishoi epërsinë dhe vulosi rezultatin përfundimtar të takimit.
Duhet theksuar se Mbappe në minutën e 77-të u largua nga fusha për shkak të lëndimit, ndërsa në këtë Botëror ka shënuar 8 gola, sa i ka edhe Lionel Messi i Argjentinës.