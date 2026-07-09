Ronaldo reagon për herë të parë pas eliminimit nga Botërori

Ylli i futbollit Cristiano Ronaldo reagoi në rrjetet sociale të mërkurën pas eliminimit të Portugalisë në raundin e 16-të të Kupës së Botës 2026.
“Portugalia Përgjithmonë”, ishte ajo që shkroi kapiteni i ekipit kombëtar, duke shoqëruar një postim me një foto të tijën vetëm dhe një tjetër të grupit.
Për më tepër, Ronaldo ndau videon e lamtumirës nga Federata Portugeze e Futbollit për Roberto Martinez .
40-vjeçari pranoi se ishte i frustruar nga eliminimi i Portugalisë nga Spanja në Botërorin e tij të fundit, por nuk njoftoi tërheqjen e tij të plotë nga kombëtarja.